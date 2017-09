Kulturnatten bliver elektrisk

I kælderen under biblioteket er du på elektrisk grund i en hemmelig dimension af lys. Foto: Presse

Rødovre kulturnat Det er ikke kun i krimiafdelingen, at der er spænding på biblioteket. På kulturnatten kommer den gamle Arne Jakobsen bygning til at emme af elektrisk kultur, og du kan komme med.

Af André Bentsen

Igen i år bliver det Rødovre, der skyder Vestegnens Kulturuge igang med et brag af en kulturnat, og på biblioteket, står man ikke tilbage fra at feste med, selvom temaet i år er på elektrisk grund.

Så træd varsomt.

Børnefamilier inviteres nemlig med på en anderledes kunstoplevelse. En oplevelse af rum, lyd og lys.

Hemmelige forandringer

Børnene skal på opdagelse i en hemmelig dimension i gangene under biblioteket. Med fokus på at sanse og være til stede i selve oplevelsen, skal børnene udforske en installation, som forandrer sig omkring dem.

“Børnene kommer på egen krop til at opleve, hvordan oplevelsen og opfattelsen af rum og fysiske genstande forandres, når belysning og lydbillede ændrer sig,” fortæller kulturkonsulent, Line Horn Andersen.

Det er kunstnerne Sarah Cederstrand og Luisa Carbonelli, der står bag installationen, og aktiviteten er støttet af Rødovre Børnekulturpulje.

Porten til den elektriske by – workshop

I børnebiblioteket kan børnene kaste sig over opgaven at lave deres egen elektriske kunstsatellit. “Formidlere fra Heerup Museum sætter en kreativ leg i gang med dioder, stof og limpistoler, så du kan forvandle en skotøjsæske til en fantasifuld kunstsatellit. Workshoppen lægger sig op ad Wayne Siegels store kunstsatellit, der står for enden af Rådhuspladsen ud for Viften,” fortæller Line Horn Andersen.

Skrig om kap med Strunge

I voksenbiblioteket kan du gå på opdagelse i bibliotekets Michael Strunge univers: ”Nat i Electric-City”. Her kan du skrige om kap med Strunge og aflæse, hvor vred en Vestegnsdigter du er. Du kan også få taget et billede som dæmonisk diskodanser, dummedulle, skrigende punkpoet eller vred vestegnsdigter.

Du kan også tage en tur i den virtuelle virkelighed med bibliotekets VR-briller. Her kan du tage på en rundtur i ”Rødovre by night” – mens du sidder på en stol!

Andre elektriske aktiviteter

Har man ikke fået nok er der masser af andre ting på programmet: Fifa-turnering, elektrisk quiz, portrætfotografering med Rødovre Fotoklub, Fotoudstillingen ”Dansk Punk”, artist talk med Christina Augustesen og omvisning i bunkeren.

