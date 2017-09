Børnefamilier i centrum

Flora og Bella kan du også møde. Foto: Presse

Rødovre kulturnat Der er fokus på underholdning for hele familien, når Rødovre Centrum slår dørene op på Rødovre Kulturnat. Listen af koncerter er så lang, at vi har samlet den i en faktaboks, så du kan planlægge dagen.

Af Christian Valsted

Du kan godt sætte kryds i kalenderen. Ikke bare ud for fredag den 8. september, hvor der jo er kulturnat, men ud for tidspunkterne for dine yndlingsmusikere.

Når centeret holde længe åbent, er der nemlig masser af underholdning indendøre også.

“Vi byder på super underholdning for hele familien. Både indenfor og udenfor centret vil der være masser af aktiviteter, man kan prøve kræfter med. Og der er også god tid til at shoppe, da centrets butikker holder åbent helt til kl. 22 med masser af gode tilbud,” lover eventkoordinator, Louise Dühring.

Hun håber, at mange vil bruge de ekstra åbningstimer og den helt særlige stemning, der altid er på kulturnatten til at høre de mange musikere vise, hvad de kan.

“Du kan synge med på de populære sange og møde børneartisterne bagefter til Meet & Greet,” lover hun.

Hvis du er mere til spil og sjov, end til børnestjerner, kan du i Kolonnaden være med til et stort spilleevent hele dagen med 10 spillekonsoller foran Informationen.

