Løbeklubben har fået tunnelsyn

øb med Rødovre Lokal Løb ud i Kulturnatten på fredag. Foto: Arkiv

Rødovre lokal løb Find løbeskoene og pandelampen frem. Rødovre Lokal Løb spurter lige ind i Kulturnatten.

Af Christian Valsted

Rødovres sociale løbeklub, Rødovre Lokal Løb, giver Rødovre Kulturnat sved på panden på fredag. Alle er velkomne til at løbe med, når vi foran ølbaren ’Det gamle hundebad’ på Rødovrevej 79 mødes klokken 16.30.

Løbeklubbens hurtigløber Leon Skriver Hansen har sammensat en rute, hvor der bliver god mulighed for at råbe ’hvad drikker Møller’. Ruten tager os nemlig med ind i byens tunneller og over kommunens gangbroer. Ruten er ikke 100 procent fastlagt, og det kan sagtens være, at turen går forbi kulturnatten omkring rådhuspladsen.

Vel mødt ved hundebadet på fredag klokken 16.30.

Annonce

kommentarer