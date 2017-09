En menneskealder på lokalsprøjten

Hvis humoren nogle gange bliver lidt for indspist på den lille redaktion i centeret, skyldes det nok, at jubilaren, Christian Valsted, nummer to øverst fra venstre, med sine 10 år på vand og brød, er dén på Rødovre Lokal Nyt, der har været med i kortest tid. Foto: Privat

jubilæum Hvis du lige er flyttet til byen har du måske hørt rygter om den særlige rødovreånd. Den specielle måde vi tænker og gør tingene på i vores lille fællesskab. Det er den samme ånd, der fredag den 1. september betød, at avisens Benjamin kunne fejre 10 års jubilæum, som dén, der har været en del af bladsmører- flokken i kortest tid.

Af Christian Valsted

Man kan sige meget om en arbejdsplads, hvor længe dens ansatte bliver hængende i maskineriet. Rødovre Lokal Nyt er på mange måder en koldbøttefabrik, der snurrer rundt i takt med udviklingen i resten af byen.

Det kan til tider være forvirrende og rundtossende, men det er også sjovt og udfordrende.

Måske netop derfor er to ud af de første fire personer, der for 15 år siden startede avisen, stadigvæk en del af mediemøllen.

Den ene selvom han for længst er gået officielt på pension. Yderligere to har for længst rundet det uheldige 13. år, mens de sidste to kan sætte ti store krydser i livets kalender.

Avisens Benjamin runder et skarpt hjørne

Den sidste er avisens såkaldte Benjamin, bedre kendt som den prisvindende journalist, Christian Valsted, der fredag den 1. september har været en del af lokalsprøjten i 10 år.

Dermed er han ikke bare den seneste jubilar, men også den fastansatte, der har været på avisen i kortest tid. Det siger i vores Verden en hel del om, at journalist-

jobbet går ud på mere end at jagte citater og ambulanceulykker, og at udviklingen i Rødovre det sidste årti har været så hæsblæsende, at vi som avis har kunne holde på så gode kræfter så længe.

Vi ser samtidig vores store erfaring med at være borgernes stemme over for kommunen og virksomhederne som en kæmpe styrke i mediearbejdet, ligesom vi ser vores evne til at tage ansvar og have forståelse for byens store sammenhænge og vigtige behov, som en grundsten i den måde vi laver journalistik på, og også formidler nyheder til Jer læsere. Vi er stolte af at have været kåret til Årets Ugeavis i Danmark, vi er stolte af at have vundet priser for årets nyhedshistorie, årets idé og årets initiativ og for igen om en måned at være med i kapløbet om lignende priser.

Men vi er faktisk allermest stolte af at være en arbejdsplads, der er så stor en del af et hastigt udviklende, men alligevel fasttømret lokalsamfund, at ingen nu har været ansat i mindre end 10 år.

Det skulle da lige være vores nyeste skud på stammen, Ian Nielsen, der starter efter deadline, men ham kommer I snart til at høre og se meget mere til, når I møder ham på gader og stræder med gode tilbud om eksponering i avisen.

