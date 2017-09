Unge viser dig vej til kunsten

Her ses de unge til 'Workcamp' på Arken i forbindelse med udarbejdelsen af kunstruterne ”På Elektrisk Grund”.

kunstrute Vestegnens seks nye kunstsatellitter kan opleves fra cykelsadlen, hvis du vel og mærke har gode ben. Lokale unge har skabt en cykel- og vandrerute, der binder kunstværkerne sammen.

Af Christian Valsted

I forbindelse med startskuddet på kunstruten ”På Elektrisk Grund”, lanceres også en novellekonkurrence for unge, hvor de kan lade sig inspirere af et værkerne i de 6 kunstsatellitter og på baggrund her af skrive en novelle på max. 1000 ord. Et dommerpanel bestående af tre kendte ungdomsforfattere og unge kårer vinderen d. 12. oktober. Den konkuurence kan du blive klogere på Rødovre Kulturnat på fredag.

Danske og udenlandske kunstnere har i forbindelse med Vestegnens Kulturuge skabt seks kunstsatellitter. Lokalt er kunstværket placeret foran Viften, og her har alle mulighed for at opleve, hvor der gemmer sig inde i containeren frem til efterårsferien. De øvrige værker er placeret i fem øvrige vestegns kommuner og for at gøre rejsen mellem satellitterne eller turen til den lokale satellit så spændende og oplevelsesrig som mulig, har unge fra Vestegnen, i samarbejde med det regionale ungeprojekt USKIK & Kunsthallen DIAS, skabt en cykel- og vandrerute. Ruten forbinder kunstsatellitterne og samtidigt har du mulighed for at også opdage eller genopleve de lokale kunstværker i de seks kommuner. Hele ruten er ca. 42 km. lang, og der er rig mulighed for at udvælge kortere lokale ture.

”Der er meget kunst i kommunerne, som man måske ikke lige lægger mærke til. Vi har forsøgt at lave kunstruter, der ikke bare forbinder de seks kunstsatellitter, men som samtidig går forbi kunst, der allerede findes i kommunerne,” siger 18-årige Julie Kjærulf, der er en af de unge, der står bag projektet.

Samarbejde på tværs

De unge bag projektet kommer fra Rødovre, Albertslund og Ishøj og har alle en passion for kunst, for at engagere sig i lokalsamfundet, og for at skabe anderledes kulturoplevelser i samarbejde med professionelle kunstnere.

Samarbejdet på tværs af kommunerne er en del af Vestegnens Kulturuge. Det særlige ungefokus er blevet mulig, da de tre kommuner er en del af USKIK – kulturmetropolens ungeindsats, som netop igangsætter samarbejder mellem unge, etablerede kulturinstitutioner og professionelle kunstnere.

”Det har været en utrolig spændende proces, hvor vi har haft stor frihed til selv at udvikle ruterne og komme med egne idéer,” fortæller Julie Kjærulf.

Du kan blive meget klogere på kunstruterne og kunstværket foran Viften på Rødovre Kulturnat nu på fredag.

