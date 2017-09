Container-kunst til frit skue

Værket består af i alt seks udstillingsrum på Vestegnen. På rådhuspladsen kan du fra på fredag og frem til efterårsferien opleve Wayne Siegels lydkunst. Foto: Brian Poulsen

kunst En ny kunstinstallation skal frem til efterårsferien tryllebinde store og små på rådhuspladsen. Værket bliver indviet på Kulturnatten, hvor du også kan møde kunstneren bag.

Af Christian Valsted

Et nyt kunstværk undersøger sammen med publikum, hvordan maskiner og teknologi kan tryllebinde krop og sind.

Under sidste års kultur- uge på Vestegnen skabte kunstner Thomas Dambo seks gigantiske træskulpturer, der var placeret på ’hemmelige’ steder i de Vestegnskommuner, der er en del af kulturugen. De seks glemte kæmper skulle findes via et lettere interimistisk skattekort og den alternative skulpturskattejagt blev hurtigt en stor succes.

I år er Vestegnens Kultur- uge klar med et nyt kunstprojekt, der ligesom sidste års projekt, opererer med seks forskellige kunstinstallationer i de kommuner, der er en del af kulturugen.

I modsætning til de seks glemte kæmper, er årets kunstindspark ikke gemt af vejen. I stedet står de til frit skue på tilgængelige og offentlige steder i de seks kommuner.

I Rødovre er det petanquebanen foran Viften der lægger grund til årets kunstprojekt, der har navnet ’Tryllebundet’.

Udefra ligner den blå container ikke ligefrem et kunstværk. Kunsten og kulturoplevelsen opstår først, når man træder ind i containeren.

”Brugerne er selv med til at skabe kunsten,” fortæller kulturkonsulent Trine Lerche Frøslev fra Rødovre Kommune.

Ild og vand

Bag værket står en lang række forskellige kunstnere. Lydkunstneren Wayne Siegel står for indretningen af udstillingsrummet i Rødovre. Udstillingsrummet er en del af det samlede værk og har navnet ’Drowning/Burning’.

Hvis man skal opleve lydkunsten, skal man gå ind i kunstværket og bevæge sig. Først derved opstår der lyd, og som navnet antyder, vil man få en oplevelse af vand og ild.

Til Rødovre Kulturnat på fredag kan du møde lydkunstneren Wayne Siegel ved kunstværket klokken 20.

