Mød foreningerne i Rødovre Centrum

På onsdag kan du igen møde nogle af byens foreninger, når de viser sig frem på Festpladsen. Foto: Arkiv

foreningernes dag Byens foreninger hjælper dig med problemer i hverdagen. Hør hvordan, når nogle af de største indtager Festpladsen i Rødovre Centrum onsdag den 13. september fra kl.10.00 til kl. 17.00.

Af André Bentsen

Der er masser af gode råd at hente, når centeret er vært for nogle af byens fremmeste foreninger og være ”vært” og institutioner på onsdag.

I boderne på Festpladsen er der mulighed for at få en lang række informationer, der f.eks. kan fremme din sundhed eller gøre din hverdag nemmere og mere bæredygtig.

“Du kan også få tips til, hvad du kan gøre af praktiske ting, herunder ind køb til nytte for dig selv og andre,” siger Jann Larsen fra blandt andet Hjerteforeningen.

“Vi har alle mange udfordringer i hverdagen, så spørg dig for i de forskellige boder, der måske kan hjælpe dig,” tilføjer han.

Dem kan du møde

Rødovre Kommune vil være repræsenteret ved den kommunale dagpleje, de forebyggende sygeplejersker, rehabiliteringsteamet, faldforebyggelsesteamet og forløbskoordination, herunder demens, hjertesygdom, KOL- og diabetesforløb.

I Agenda 21 Gruppens bod kan du høre om gruppens arbejde med bæredygtighed i Rødovre Kommune. Du kan også få gode råd om kemi i hjemmet, herunder hvordan du med simple og miljøvenlige midler kan gøre rent derhjemme.

Plastic Change har virkelig fat i problemer, som vi alle kan hjælpe til at løse ved blot at ændre vore vaner og derved forbedre livet i havene og i sidste ende for os selv.

Natteravnene kender vi fra deres arbejde med at skabe tryghed for de unge i byen om aftenen og natten.

Hjerteforeningen vil tilbyde at måle dit blodtryk og rådgive dig om god livsstil.

Røde Kors – den velkendte store internationale organisation, der hjælper overalt i Verden.

Høreforeningen vil hjælpe dig med råd til at forbedre din hørelse, så fjernsynet og fuglesangen høres som før.

Ældresagen har mange aktiviteter til glæde for borgerne, hør hvad de tilbyder ved medlemskab.

Motion og Samvær er noget for de fleste, tal med folkene i boden.

Lokalhistorisk Forening kan fortælle os om svundne tider i Rødovre, hør om mulighederne.

