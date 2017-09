Nu henter kommunen dine brugte sko

Der er penge i gamle klude og sko. Både for Rødovre Kommune, der nu i højere grad vil sælge borgernes gamle tøj til genanvendelse og for Kirkens Korshær og Røde Kors, der sælger tøjet i deres genbrugsbutikker på Rødovrevej. Foto: Brian Poulsen

genbrug Rødovre Kommune vil i et nyt forsøg indsamle dine udtrådte kondisko og forvaskede cardigans. Tøjet vil kommunen genanvende til glæde for miljøet og borgernes pengepung. Flere hjælpeorganisationer stiller sig undrende over for forsøgsordningen.

Af Christian Valsted

I byens genbrugsbutikker har man svært ved at forstå, hvorfor Rødovre Kommune er gået i gang med en forsøgsordning, hvor de opfordrer alle borgere til at aflevere brugt tøj og sko til kommunen.

Brugte sko, jakkesæt og andet tøj fylder nemlig meget på hylderne i de hjælpeorganisationerne, og er derfor store indtægtskilder.

Med kommunens nye genanvendelsesforsøg frygter Kirkens Korshær og Røde Kors derfor, at borgerne i højere grad vil stille deres brugte tøj ud til storskrald frem for at køre forbi Rødovrevej og smide det af.

”Alle pengene der kommer ind går til Røde Kors humanitære arbejde til gavn for de lande, der har brug for hjælp. Jeg forstår ikke, at kommunen vil bruge pengene, der kommer ind ved salg til at gøre affaldsgebyr så billigt som mulig, det kan ikke være en kommunal opgave,” skrev Ulla Spangtoft tidligere på sommeren i et læserbrev her i avisen.

Cool Business

I Teknik- og Miljøudvalget kan næstformand Michel Berg (S) sagtens forstå hjælpeorganisationernes bekymring, men mener stadig at en forsøgsordning med genanvendelse af tøj og sko, er nødvendig.

”Jeg kan godt se en problematik, men det ændrer ikke på det faktum at vi skal have en langt bedre genanvendelse på tekstiler,” siger Michel Berg, inden han fortsætter:

”Vi sælger alt hvad vi genanvender for borgerne, metal er en rigtig forretning, og gamle hullede trøjer kan vi også sælge til genanvendelse. Det er godt for miljøet og samtidig bliver borgernes affaldsgebyr billigere. Det hele kører i et økonomisk lukket kredsløb, så det er ikke forbi vi skal tjene penge til at bygge nye børnehaver,” siger Michel Berg, der tror at mange fortsat vil aflevere tøj til genbrugsbutikkerne.

Polstring til bilsæder

I første omgang er et geografisk område udvalgt i forsøget, og borgerne i området kan hver anden uge stille en klar affaldssæk med tøj og sko ud på vejen sammen med storskrald. På Vestforbrænding bliver sko og tøj sorteret og solgt eksempelvis som polstring til bilsæder, mens gamle sko kan blive til ny belægning på legepladser.

