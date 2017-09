Anekdoter i radioen

Kommunalbestyrelsesmedlem Svend Erik Pedersen er gæst i et samtaleprogram i Lokalradioen RødovreKanalen 105,9 MHz på mandag den 11. september kl. 14.00. Foto: Arkiv

lokalradio Den erfarne lokalpolitiker Svend Erik Pedersen er gæst, når lokalradioen RødovreKanalen mandag den 11. september sender et samtaleprogram klokken 14.00.

Af Christian Valsted

SF-politikeren har været en del af Kommunalbestyrelsen siden 1994, hvor han i øvrigt var med til at vælge Erik Nielsen til borgmester. Svend Erik Pedersen har selv været formand for Kultur- og Fritidsudvalget og i de seneste 16 år har han siddet for bordenden som formand i Teknik- og Miljøudvalget.

Til efterårets kommunalvalg er han placeret længere tilbage på SFs kandidatliste og det kan derfor betyde et farvel til Kommunalbestyrelsen og lokalpolitik.

I radioudsendelsen fortæller Svend Erik Pedersen erindringer fra et langt liv i politik og med sig har han musik, som betyder noget for ham. Udsendelsen kan høres på 105,9 MHz eller som internetradio via rødovrekanalen.dk.

