Nyt parti har kandidaterne klar

Nilofer Abbasi, Jacob Boskov Stender og Solveig Bentsen er Alternativets kandidater til kommunalvalget den 21. november. Foto: Presse

politik Alternativet stiller med tre kandidater til det forstående kommunalvalg.

Af Christian Valsted

En ung studerende, en selvstændig og en erfaren lærer. Alternativets tre kandidater spænder over tre generationer og inden for tre forskellige arbejdsområder.

25-årige Nilofer Abbasi studerer på RUC og er samtidig fast ‘Kvinder med Kant’ blogger her i Lokal Nyt. Partiets anden opstillede kvinde er også et kendt navn og ansigt på lokalavisen, da Alternativets forperson Solveig Bentsen er mor til avisens redaktør. 62-årige Solveig Bentsen er til dagligt lærer på Hendriksholm Skole.

Sidste kandidat er 42-årige Jacob Boskov Stender, der driver en lokal virksomhed der sælger og monterer solcelleanlæg.

Personlige stemmer bliver afgørende

Alternativets tre kandidater stiller op sideordnede, hvilket betyder, at det udelukkende handler om de personlige antal stemmer, hvis det skulle lykkedes Alternativet at få nok stemmer til en eller flere pladser i Kommunalbestyrelsen.

”Vores store håb er at få to mandater, men realistisk set skal vi nok snarere gøre os forhåbning om ét mandat,” siger partiets lokale pressetalsmand, Preben Riel.

Du har mulighed for at møde partiets kandidater på ’Rødovredagen’ den 9. spetember.

