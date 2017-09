Fredagshumor – på en mandag!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg har nogle muntre kolleger - og nogle knap så muntre kolleger.

Af Chrummer

Det sjoveste er, når de mødes – altså det muntre med det knap så muntre.

I dette tilfælde var det min muntre kollega, som går under kælenavnet Patman. Ikke fordi han hedder Patrick – men

mere fordi han har en overdreven interesse for de kvindelige attributter.

Det var en jævn stille fredag eftermiddag, hvor Patman talte MEGET om de der to smukke buler under kvindernes bluser. Ja, han havde fundet en hjemmeside på det forjættede internet som hedder patteguf.dk. Ja, OK, han havde ikke selv fundet den. NOGEN havde gjort den til startside i hans internet-browser. Så HVER gang han gik på nettet, så var det patteguf-siden han startede op på. Også da han lige skulle vise chefen noget på vores intranet – ja, så skulle man lige forbi patteguf:

“Undskyld, chef. Jeg ved ikke, hvorfor den side ALTID dukker op.”

Nå, men som fredagen skred frem, jo mere talte Patman om bryster. Ja, vi var nok nogle stykker, der tænkte på hans stakkels kone, som jo er i besiddelse af et sæt bryster og Patman – og det fra fredag til søndag.

Til sidst blev det for meget, for den knap så muntre kollega. Vi kan kalde ham for “Preben”. Preben havde allerede et par gange, i løbet af dagen, vist hans irritation over Patmans brystesnak. Til sidst flød bægeret over og Preben fik et raseriudbrud af bibelske dimensioner: “HOLD SÅ KÆFT MED DET DER PATTE-SNAK. Du har KUN talt om bryster hele dagen: patter, kasser, jader, hynder, silikone-babser, hængeposer. NU GIDER JEG FANDME IKKE HØRE MERE OM PATTER. ER DET FORSTÅET???”

Patman blev lidt stille efter den udblæsning, pakkede sammen og gik hjem til konen –

eller rettere konens bryster.

Mandag morgen, havde Preben bestemt ikke glemt episoden fra om fredagen. Så da Patman mødte, var der lidt permafrossen luft fra Prebens side. Han havde ikke den store lyst til overhovedet at tale med Patman.

Patman forsøgte dog at bryde isen:

“Har du haft en god weekend, Preben?”

Preben gad ikke en gang at kigge op og svarede bare kort:

“Ja”

Patman ville dog ikke lade Preben være og forsøgte sig med at spørge, om Preben havde været ude at cykle –

velvidende, at netop cykling var Prebens store passion. Preben bed da også på krogen:

“Ja, jeg var ude at cykle”

Patman fortsatte:

“OK hvor langt cyklede I så?”

Preben slugte langsomt krogen og tøede mere og mere op:

“Vi cyklede 200 km i Nordsjælland. Der var nogle seriøse bakker, men det var virkelig fedt”

Patman spurgte interesseret:

“Var det hele cykelklubben, der var af sted?”

Nu var isen tøet op og vandtemperaturen steg. Nu kiggede Preben endda på Patman:

“Ja, det var hele klubben. Vi var vel omkring 40 mand. Vi hyggede os og spiste frokost i skoven”

“OK, fedt” sagde Patman og fortsatte:

“Nu siger du 40 mand. Er der slet ingen kvinder med i cykelklubben?”

“Jov da, der var vel 10 kvinder i klubben, som var med”

“Det lyder sgu da hyggeligt,” sagde Patman og holdt en lille kunstpause inden han råbte så højt han kunne:

“HAVDE DE SÅ NOGLE LÆKRE STORE PATTER, HVA’

PREBEN???”

Jeg tror, der gik en uge, INDEN Preben så meget som sagde godmorgen til Patman.

