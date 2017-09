Nyt ansigt i din lokalavis

Lokalavisens nyeste mand elsker mørbrad og sin kolonihave. Han ved, hvad der rykker for de forskellige grupper i byen, og drømmer om, at RMB en dag bliver lige så store som dengang, hvor vi vandt DM i 1999. Foto: Brian Poulsen

ny medarbejder Det kan godt være, at Ian Asger Blohm Nielsen er helt ny mand på Lokal Nyt, men han er ikke et nyt ansigt i Rødovre, hvor han har boet siden 1986 og været aktiv i hockeyverdenen. Nu hjælper han din virksomhed med at få budskabet ud.

Af André Bentsen

Han kender byen som sin egen bukselomme, så du kan godt begynde at sætte kaffen over, hvis du har et godt tilbud du gerne vil ud med. Ian Blohm Nielsen har nemlig fingeren på den lokale puls, og ved, hvad der virker i avisen, hvor han har hjulpet til løbende i løbet af de sidste fire år.

Til daglig er han gift med Heidi og far til tvillinger Amalie & Julie på 14 år. Han har tidligere dyrket ishockey og skaterhockey, og især det sidstnævnte har han brugt mange tusind timer på og har vundet en del indenfor sporten.

Hvad der er så særligt ved Rødovre, skal han ikke tænke længe over:

”Rødovre er en dejlig by, som byder på en masse spændende ting. Jeg er især imponeret over det store foreningsarbejde der bliver lavet i kommunen samt det store arbejde de mange frivillige laver,” siger Ian Blohm Nielsen.

Hvor kommer du fra?

”Jeg er uddannet pædagog, har arbejdet indenfor byggeriet, og så har jeg min egen virksomhed, hvor jeg blandt andet fotograferer bryllupper, konfirmationer, dåb og meget andet.”

Hvorfor sagde du ja til Rødovre Lokal Nyt?

”Jeg har fotograferet en del for avisen, indenfor de sidste 4 år og har derigennem fået kendskab til avisen som arbejdsplads og ikke mindst de mennesker der arbejder der,” siger Ian og fortsætter:

”Jeg havde stor lyst til at blive en del af fællesskabet, både i forhold til kollegaer men også i forhold til Dem vi eksisterer for; nemlig læserne. Jeg har gennem mine opgaver for avisen fået indblik i at RLN spiller en stor rolle for mange mennesker og foreninger i kommunen, og da muligheden for at blive en del af dette bød sig, sagde jeg straks stort JA.”

Hvorfor skal kunderne bruge Lokal Nyt?

”Min første indskydelse er, at kunderne naturligvis opnår en eksponering af deres varemærke/brand eller de varer der skal sælges. Jeg ser avisen som en samlende faktor i vores lille landsby. Her er det ikke dem og os. Vi samler Rødovre uanset alder, køn og religion, og det er der brug for i tider, hvor polarisering af diverse befolkningsgrupper er ret udtalt.”

