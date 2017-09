Grøn skole pimper cykler

5. A på Tinderhøj Skole hylder deres cyklende skolekammerater Foto: Brian Poulsen

Børn cykler Når 5. A sender et brev til lokalavisen for at spørge om vi ikke vil hjælpe dem med at sprede budskabet om deres kampagne ’Alle Børn Cykler’, spænder vi cykelhjelmen og træder igennem på pedalen. ”Alle skal nemlig lære at klare sig selv,” som eleverne så flot siger det.

Af André Bentsen

Mandag morgen kickstartede 5. A Tinderhøj Skoles cykelår med kampagnen “Alle Børn Cykler” fra Dansk Cyklist Forbund.

Med balloner, flag og musik hyldede de deres cyklende kammerater.

”De passer på miljøet, klarer sig selv, lærer mere efter motion og følges med deres kammerater i stedet for at blive kørt i bil,” lyder det fra klassens elever.

De næste fjorten dage skal der laves statistik over alle de deltagende klasser så dagens og årets cykelklasse kan kåres.

”Udover at lave cykel-matematik forbereder 5. klasserne også kreative cykelbaner til 3.klasserne. Her vil 5. klasserne hjælpe deres kammerater med at få indstillet cykelhjelmene korrekt og fortælle dem om trafikreglerne,” fortæller Anne Mette Glarbo Sieber, der er Grøn Koordinator på skolen.

Pimp din cykel

Hun understreger, at denne kampagne ikke kun er en gevinst for den enkelte elevs sundhed og en øvelse i motorik, færdsel og trafiksikkerhed.

”Det er også til gavn for hele skolens fællesskabsfølelse da eleverne får gode oplevelser på tværs af klasserne.”

Cykelåret på Tinderhøj Skole er skudt i gang for at vække en gammel tradition til live igen, om at cykle til aktiviteter indenfor kommunen, som man ikke kan gå til.

”Som grøn skole er det selvfølgelig miljø, klima og børnenes sundhed, vi ønsker at sætte fokus på. Desuden er vi begyndt at være en aktiv udeskole, hvor cykling bliver et vigtigt element i at kunne bevæge sig sikkert rundt i lokalområdet. Så fra skolens side vil vi gerne fremme, at flere børn cykler til skole, hvilket øger muligheden for at bruge cyklen som et redskab i skoletiden,” forkalrer Anne Mette Glarbo Sieber.

”Udover ’Alle børn cykler’ kampagnen skal vi lave ’pimp din cykel’ i SFOen. Vi arbejder på at få ekstra skolecykler samt et værksted og med vores nye udearealer, bliver mulighed for cykelparkering endnu bedre. Og så kommer der masser af gode cykelture i undervisningen i dette kommende skoleår,” fortæller eleverne.

