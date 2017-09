Dobbelt op på indsamling

Martin Berthold og sønnen Alexander var med til at samle 69.694,50 kroner ind til Red Barnet. Foto: Privat

red barnet Red Barnets landsindsamling gik over al forventning lokalt.

Af Christian Valsted

Borgerne var særdeles flinke til at få læderet op ad lommen, da 55 indsamlere i søndags stemte dørklokker i Rødovre.

”Vejret var med os, og der var en masse flinke mennesker der donerede til et godt formål,” fortæller Martin Berthold, der som indsamlingskoordinator selv var på gaden.

”Jeg ved at en del indsamlere fik nogle gode samtaler rundt omkring i Rødovre med borgerne, hvor de ringede døren. Det er fantastisk at opleve hvor åbne og flinke borgerne i Rødovre er,” fortsætter han.

I alt blev der indsamlet 69.694,50 kroner i Rødovre og det er mere end dobbelt så meget som sidste år. Danske Bank i Rødovre Centrum var igen i år flinke med ekstraordinært søndagsåbent kun for indsamlerne.

De lokalt indsamlede penge er med til, at Red Barnet kan øge deres indsats i Yemen og på Afrikas Horn, hvor sultkatastrofen vokser.

