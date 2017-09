De grønne i førersædet

Avarta anfører Jacob Albrectsen er godt tilfreds efter den fjerde sejr i træk, selvom det blev lige vel spændende mod Greve. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Fodbold Avarta vandt 2-1 hjemme over bundholdet Greve, som var en mand i undertal i over en time.

Af Mike Hjulmand

Dagens kamp mellem Avarta og Greve var også en kamp for nummer to, set fra toppen og bunden. Hjemmeholdet kunne med en sejr spille sig op på rækkens førsteplads.

Avarta kom fra start, som man efterhånden kender Benny Galls mandskab, med mange bolde i feltet og satte sig fysisk på kampen.

Netop en bold i feltet banede vej til føringsmålet til Avarta, da den blev sparket ind i feltet og headet videre ind i det lille felt, hvor Emil Thomsen sendte hjemmeholdet i front og på førstepladsen.

Desværre måtte Emil Thomsen efterfølgende forlade banen, da han var blevet ramt i hovedet på hans mål og var blevet svimmel. Han blev afløst af Asger Højmark-Jensen.

Annonce

Avarta forsatte med flere bolde i feltet, hvilket voldte Greves defensiv problemer, og igen førte det til mål. En høj bold op i feltet til Christian Offenberg, som gik til jorden efter en albue i hovedet. Dommeren fløjtede prompte for straffespark til Avarta og rødt kort til Greves Alexander Back.

Thiago Borges satte kuglen helt op i hjørnet og sørgede dermed for endnu mere jubel i Espelunden. Efter 2-0 scoringen gik snakken, om det ville blive en storsejr, men den snak forstummede kort tid efter.

Forsvaret, hos hjemmeholdet, tog sig en lille blunder, hvilket Greves Patrick Jensen straffede ved at sende en reducering i kassen, så Avarta kun gik til pausen med en 1-måls føring.

Sovepude

Det røde kort var blevet lidt som en sovepude for Avarta, men samtidig kunne Greve ikke sætte et pres ind for at jage en scoring.

Derfor kunne Avarta glæde sig over den fjerde sejr i træk, og indtager nu rækkens førsteplads. Det glæder også Avartas anfører, Jacob Albrechtsen.

”Jeg er rigtig rigtig tilfreds, når man har vundet fire kampe i træk, så kan man ikke være andet. Vi er superglade for at hive sejren i land i dag, selvom det blev lidt mere spændende, end vi havde håbet på.”

kommentarer