Borgmester: ”Vi må ikke tage demokratiet for givet”

Kommunalbestyrelsen har godkendt en række generelle og specifikke indsatser for at hæve valgdeltagelsen den 21. november. Kommunen vil blandt andet sende alle stemmeberettigede borgere en lille huske-SMS på valgdagen. Foto: Arkiv

kommunalvalg Valgdeltagelse skal have et nøk opad. Så klar er målsætningen fra byens politikere, der på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde godkendte en række indsatser, der skal få flere borgere til at sætte deres kryds til kommunalvalget den 21. november.

Af Christian Valsted

67,4 procent af Rødovres stemmeberettigede borgere afgav i 2013 en stemme til kommunalvalget.

Til november er det tid igen, og denne gang håber Kommunalbestyrelsen at endnu flere vil deltage aktivt i den demokratiske valgproces.

Målsætningen og succeskriteriet er at få en fremgang med et par procenter, og som minimum at fastholde stemmeprocenten fra sidste valg,” siger borgmester Erik Nielsen (S), der sammen med resten af Kommunalbestyrelsen i sidste uge godkendte en række generelle og specifikke indsatser, der skal hjælpe stemmeprocenten på vej.

Borgmester Erik Nielsen understreger, at det er vigtigt at oplyse om den demokratiske proces, og i sær til vælgergrupper, der historisk set vælger ikke at stemme.

”Det kan lyde som en floskel fra gamle dage, men de er steder i Verden, hvor demokratiet er under pres. Det kan vi se i Tyrkiet, der ellers var godt på vej, og derfor er det vigtigt at vi ikke tager demokratiet for givet,” siger Erik Nielsen.

Lokalt samarbejde

Tal fra kommunalvalget i 2013 viser, at der er bestemte vælgergrupper, der skiller sig ud med lav valgdeltagelse. Kun 41 procent af byens kontanthjælpsmodtagere stemte i 2013 og tallet for efterkommere af indvandrere var tallet bare 35 procent. Det er i sær de to grupper, som Kommunalbestyrelsen vil rette deres fokus mod.

”Ved sidste valg havde vi stor fokus på at få de unge til at stemme. Denne gang er det to andre vælgergrupper vi har fokus på,” siger Erik Nielsen, inden han fremhæver og roser Udsatterådet og Integrationsrådet, der i samarbejde med forvaltningen har udarbejdet forslag til fremme af valgdeltagelsen for gruppen af udsatte, samt indvandrere og efterkommere.

Der vil blandt andet køre reklamespots med ‘husk at stemme’ budskab til sportsbegivenheder i Rødovre, da det er vurderingen, at mange fra vælgergrupperne med lav stemmeprocent er til stede ved disse sportsbegivenheder.

”Det skal vi udnytte. Ligesom at vi også vil have mobile stemmebokse i Rødovre Jobcenter i ugerne op til valget. Her vil der også være mulighed for at komme i kontakt med borgere, der ifølge statistikken har lav valgdeltagelse,” siger Erik Nielsen.

