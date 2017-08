Hurtigt VM-exit

Lucas Klint med sin træner Tarik Setta under VM i Egypten. Foto: Privat

TAEKWONDO Der var store forventninger til den 13-årige Lucas Klint, da han var til VM for kadel i Egypten. Han tabte dog i første runde til en stærk koreaner. Flere holdkammerater var samtidig til stævne i Valby.

Af Peter Fugl Jensen

Sharm El-Sheik var værtsby for VM for kadet (børn), og blandt deltagerne var Hwarangs Lucas Klint, som der var store forventninger til på baggrund af nogle flotte resultater ved internationale stævner og en lærerig træningslejr i Korea.

“Lucas ankom sent mandag aften i sidste uge, sammen med resten af det danske landshold. Torsdag var der indvejning for Lucas vægtklasse -53 kg og fredag skulle det gå løs,” fortæller Lars Hyttel fra Hwarang. Han fortsætter:

“Lucas skulle møde en koreaner i første kamp. Det blev en spændende og intens kamp, men koreaneren havde en fordel af hans lange ben, men Lucas gjorde det godt og kæmpede til det sidste.”

“Første kamp blev desværre endestationen for Lucas, da kampen blev stoppet i 3. runde med cifrene 31-11 til koreaneren.”

“Efter kampen måtte Lucas en tur på sygehuset. Det viste sig, at han havde brækket tommelfingeren undet et fald i kampen,” fortæller Lars Hyttel.

Til Oktober rejser Lucas Klint til EM i Ungarn.

Taekwondo i Valby

I Lørdags var ni kæmpere fra Hwarang Taekwondo Klub Rødovre til Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament i Valby.

Det blev til syv medaljer ud af ni mulige. Celina Fernandez var ene rødovrekæmper om at få guld, mens Hamad Abu-Setta og Maria Ghannam fik sølv.

Fire fik bronze, nemlig Cille Nielsen, August Storm, David Liu og Jalal Mahnu.

Hamad Abu-setta måtte trække sig fra finalen på grunda af en slem skade i foden, som han pådrog sig i semifinalen. Hwarngs eneste guldvinder, Celina Fernandez, blev kåret til stævnets bedste fighter i rækken female Cadet.

Celina Fernandez vandt guld i sin klasse, og blev efterfølgende kåret til ‘Best Fighter Pokal’ i rækken female Cadet.

