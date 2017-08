Rødovrepige vandt DM i diskoskast

Rødovrepigen Helena Ring kastede sin diskos længst til weekendens DM. Foto: Henrik Madsen

ATLETIK Den 15-årige rødovrepige Helena Ring vandt Danmarksmesterskabet i diskoskast for piger under 15 år.

Af Peter Fugl Jensen

i søndags deltog den 15-årige rødovrepige Helena Ring, som til daglig går til atletik i Amager Atletik Club, til de danske mesterskaber for ungdom (DMU), hvor hun deltog i diskoskast for aldersgruppen P15.

“Den danske rangliste består af 60 piger, som i år har forsøgt sig i denne meget teknisk krævende disciplin,” fortæller Helenas far, Henning. Han fortsætter:

“Der deltog kun seks piger, men det var til gengæld de seks bedste fra årets rangliste, der stillede op til DM. På listen var Helena placeret på en 4. plads med et kast på 36,96 meter, som var 1,05 meter efter den førende på listen. Der var kun 27cm mellem nummer 2 og 4, så der var på forhånd lagt op til en tæt dyst om medaljerne.”

Under et af prøvekastene, før konkurrencen endeligt gik igang, gik alt op i en højere enhed for rødovrepigen, da diskosen landede tæt på de 40 meter.

“Det lovede godt, hvis et lignende kast kunne præsteres under selve konkurrencen,” fortæller faderen, men så let gik det ikke.

“Første runde gav Helena en placering på konkurrencens 4. plads med et kast på 29,54 meter, men fra 2. rundes kast på 36,93 meter indtog hun 1.pladsen og forbedrede siden hen sin personlige rekord på 36,96 meter to gange undervejs til 37,43 meter, hvilket var nok til en guldmedalje,” jubler hendes far. Han fortsætter:

“Det var Helenas første danske mesterskab. I atletik kan man først deltage i de landsdækkende mesterskaber det år man fylder 14 år og i regionale mesterskaber fra man er 10 år. I vores region er det de østdanske mesterskaber, som Helena har vundet 19 af i forskellige discipliner gennem årene,” siger Henning Ring.

