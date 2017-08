Kvinder med Kant Er flygtninge fra Mellemøsten i virkeligheden nogle primitive og uintegrerbare mennesker, som kun er en byrde for samfundet? Eller glemmer vi at fortælle de mange succeshistorier i samfundsdebatten?

Af Nilofer Abbasi

Svaret må give sig selv, for de velvidende mennesker.

Det er ingen hemmelighed, at de positive nyheder har svært ved at få den samme mængde opmærksomhed som de negative integrationsnyheder. De negative historieres dominans i en i forvejen betændt integrationsdebat, skaber, ifølge flere eksperter, mere intolerance og fremmedhad overfor vores nydanskere. Samtidige bliver vi igen og igen fortalt, at integrationen har fejlet og at integrationen ikke kan lade sig gøre. Og med den konstante fokusering på de negative fortællinger, 20 integrationspakker over de sidste 17 år, samt de kedelige statistikere, kunne man sagtens blive i tvivl om integrations succesrater.

For selvom integrationsdebatten har været præget af uløselige konflikter med negative fortællinger om nydanskeres manglende vilje til at integrere sig, så ser virkeligheden heldigvis noget anderledes ud. I skyggen af de mange negative historier, har undersøgelser, igennem de seneste år, vist en fremgang i både beskæftigelsesfrekvensen og nydanske kvinders deltagelse i uddannelsessystemet.

Fra flygtning til samfundsdebattør, landsholdsspiller, folketingskandidat.

Især nydansker kvinder med flygt-

ningebaggrund klare sig i særdeleshed godt. For at nævne et lille udpluk af de mange succeshistorier af kvinder med flygtningebaggrund kan der blot nævnes nedenstående eksempler.

Blandt en af succeserne er medicinstuderende og landsholdspiller, Nadia Nadim (NN), da blev historisk kendt efter sit mål i kampen mod Tyskland, som sendte Danmark videre til semifinalen til EM.

Udover at NN deler samme etniske baggrund med samfundsdebattørne Gee-

ti Amiri og Khaterah Parwani, samt folketingskandidaten for Radikale Venstre, Samira Nawa, er de nævnte kvinder alle eksemplariske beviser på, hvorfor integrationen ikke går i den gale retning.

Heller ikke i Rødovre skal vi lede langt for at finde succeshistorier. Her har vi nemlig glæden af prisvinderen af ’Voice of Courage Award 2016’, samt grundlægger og direktør for Women Refugee Route (WRR), Mina Jaf.

Alt i alt kan man konstatere, at det går bedre med integration til trods for politikernes og mediernes brug af negativ storytelling.

