Bliv fit på kryds og tværs

KLAR TIL CROSSFIT: Thomas Brædder og Kasper Schnell har fået travlt i Rødovres nye træningscenter. Foto: Ian Nielsen Foto: Ian Nielsen

Nyt træningscenter Du behøver ikke længere at tage helt til København for at prøve kræfter med den populære træningsform, CrossFit. Nyt træningscenter for både erfarne atleter og helt nye motionister motiverer dig med effektiv træning og stærkt fællesskab.

Af André Bentsen

Før Rødovres nyeste træningscenter åbnede på Tæbyvej, var der ikke et eneste sted på Vestegnen, hvor man kunne dyrke en ordentlig omgang CrossFit.

CrossFit Delta Kilo tiltrækker derfor motiverede træningsinteresserede fra hele oplandet, og de tre indehavere har allerede fået travlt.

Annonce

“CrossFit er kendetegnet ved at styrke din krop på kryds og tværs. Så hvad enten du ønsker at blive stærkere, at tabe dig eller styrke din kondition, vil du opleve resultater – uanset om du er ung eller gammel, i form eller ude af form. Vores krop er bygget til at blive brugt, til at løfte, løbe, hoppe og skubbe. Og har du et ønske om, at den skal virke godt, også i fremtiden, så skal den bruges og udfordres. Med CrossFit får du et træningsprogram, der sikrer netop det,” forklarer Thomas Brædder, den ene af de tre ejere.

Fra man første gang træder ind i lokalerne på Tæbyvej 3, bliver man taget godt imod, og der er masser af træningsmuligheder. Der er holdundervisning både om morgenen fra kl. 6, om eftermiddagen og om aftenen – og både lørdag og søndag. Der er sågar et separat træningsområde til fri træning, for dem der ønsker at træne selv eller kommer uden for holdtiderne. Der er hold for både voksne og børn, og et særligt opstartsforløb for nye medlemmer. Så der er ingen undskyldning for ikke at få trænet, hvad enten du er morgenfrisk, har skiftende arbejdstider eller først har tid, når børnene er puttet.

Workout of the day

Allerede nu er der ca. 40 hold om ugen, hvor en kompetent træner guider dig igennem dagens program – også kaldet WOD’en, der står for Workout Of the Day. Fra grundig opvarmning, teknisk gennemgang af dagens øvelser til motivation, hjælp og opbakning når sveden begynder at pible. På holdene er der maksimalt 12 deltagere ad gangen, hvilket sikrer, at træneren kan give personlig instruktion til hver enkelt, så det matcher vedkommendes niveau.

“Vores trænere lærer dig lynhurtigt at kende, og holdstørrelserne gør, at vores trænere kan fokusere på hver enkelt deltager på holdet. Og med et grundigt gennemtænkt træningsprogram, der tilpasses dit niveau, hvad enten du er top-atlet eller nystartet motionist, er det eneste du skal gøre at møde op – så sørger vi for resten,” smiler Thomas, der selv er mere end almindelig fit for fight.

Han har boet i Rødovre siden 2011, er far til tre piger, og har selv oplevet at gå fra kageform til superform, og ved, at alle kan gøre det samme.

“Det handler selvfølgelig om effektiv træning, men også om motivation. Træner man selv, kan det være svært at sikre, at man når hele vejen rundt med sin træning, og det kan samtidig være en kamp at fastholde motivationen i længden. Vi gør derfor meget ud af at skabe et stærkt fællesskab på tværs af alder og niveau, der bakker hinanden op, griner sammen og skaber en stemning, man glæder sig til at vende tilbage til. CrossFit er for ALLE og det spiller ingen rolle, om du er tyk eller tynd, ung eller gammel, mand eller kvinde. Det eneste der betyder noget er, at du møder op,” siger han.

Træningscenteret har åbent hver dag, og tilbyder gratis intro-time hver søndag fra klokken 13 til 14.

kommentarer