Verdensmester takker CK Fix

Den tidligere CK Fix rytter Johan Price-Pejtersen i den regnbuefarvede trikot. Foto: Tommy Kjærulff Eriksen

cykelløb Den 18-årige Johan Price-Pejtersen, der i sidste sæson skiftede fra CK Fix, blev i weekenden Verdensmester i 3000 m individuelt forfølgelsesløb. Det danske juniorhold havde yderligere to rødovredrenge i truppen, som vandt VM-sølv i 4000 meter på bane for hold.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre og CK Fix fik i den grad sat deres fingeraftryk på sidste uges junior-VM på bane, som blev afviklet i Montichiari i Italien, der ligger tæt på Gardasøen.

Johan Price-Pejtersen, der for bare et år siden kørte U17 for CK Fix, overraskede fleste inklusiv sig selv, da han blev Verdensmester i 3000 m individuelt forfølgelsesløb.

”Jeg er sindssygt glad for at have vundet guld til et VM. Det er de færreste, der har en regnbuefarvet trøje og en VM-guldmedalje derhjemme,” siger tydeligvis glad Price-Pejtersen. Han fortsætter med at rose sine nærmeste og sin barndomsklub.

”Jeg vil bare sige tak til alle omkring mig, men især CK Fix og klubbens trænere, der ikke kun har trænet mig, men også to af de andre, som var med til VM i Italien. Det var også med til at vinde sølv i holdløbet. Det vil sige, at 50 procent af holdet bestod af tidligere fix’ere, mens de andre tre landsholdsryttere kom fra hver deres klub.”

”For mig beviser det, at det man gør i ungdomsklasserne hos Fix er helt sikkert noget rigtigt, når man kan skabe talenter til øverste hylde,” siger den nykårede verdensmester.

VM-guldet er en realitet for Price-Pejtersen.

Vejen til guldet med banerekord

Vi beder Johan om at beskrive VM set fra den 18-åriges øjne.

”Da jeg kørte kvalifikationen, havde jeg håbet at nå bronzefinalen. Det er de fire bedste fra kvalifikationen, der kommer i finalen. Nummer 4 og 3 skal køre bronzefinalen og nummer 2 samt 1 i guldfinalen.”

”Efter træningerne i Ballerup op til VM vidste jeg, at jeg kunne køre stærkt. Derfor blev jeg heller ikke overrasket over at have bedste tid, da jeg kom ned efter at have kørt mit kvalifikationsløb. Jeg kørte nemlig mit kvalifikationsheat meget før de store favoritter.”

”Da jeg så fik besked på, jeg havde slået banerekord, var jeg sikker på, jeg kunne nå bronzefinalen og havde gode chancer for at komme i guldfinalen. Men jeg var forberedt på at i hvert fald Europamesteren fra Rusland, Ivan Smirnov, ville slå mig, da han en måneden forinden kørte cirka den samme tid, som jeg gjorde i kvalifikationen.”

”Jeg kørte hjem på hotellet, inden alle var færdige, hvor jeg fik at vide, at irlænderen Xeno Young næsten havde slået mig. Så tænkte jeg: ’pokkers’, for der vidste jeg ikke, at ireren havde kørt så stærkt, at han kørte sig ind på en 2. plads i kvalifikationen, og at Smirnov faldt fuldstændig igennem og ikke engang kom i top 4.”

”Så jeg vandt altså kvalifikationen, hvilket jeg var utroligt overrasket over. Derfra var jeg virkelig nervøs for finalen, der skulle køres om aftenen. Jeg prøvede dog hele tiden at fortælle mig selv, at jeg ville vinde, for nu vidste jeg godt, at jeg kunne.”

”Derfor kom det ikke som et lyn fra en skyfri himmel, at jeg krydsede stregen først i finalen, men jeg var til gengæld overrasket over, jeg havde vundet VM,” beskriver Johan Price-Pejtersen de gyldne timer en dejlig VM-dag i Italien, da han cyklede sig til VM-guld for U19 foran Xeno Young og russiske Lev Gonov.

VM-sølvet

Men der var mere ædelt metal med hjem i Price-Pejtersens kuffert, da han var en del af den 6-mand store landsholdstrup, der kørte VM-sølv hjem til Danmark i 4000 meter på bane for hold.

Selvom der kun køres med fire ryttere, så var alle seks med i enten de indledende løb eller i finalerunden, så sølvmedaljen kom i hus på baggrund af en holdindsats.

Af de seks rytter var Johan Price-Pejtersen den ene, men også de to rødovredrenge og tidligere CK Fix’ere Kristian Kaimer Eriksen og Matias Malmberg var på sølvholdet. Dermed vandt Kaimer Eriksen VM-sølv for andet år i træk, da han også var på VM-holdet sidste år, da Danmark blev besejret af New Zealand.

I år blev Danmark besejret af et stærkt russisk mandskab,

De øvrige ryttere på det danske landshold var Oliver Wulff Frederiksen, Julius Johansen og Mathias Alexander Erik Larsen. De to sidstnævnte vandt VM-guld i parløb.

Tre tidligere CK Fix’ere klar til at køre VM-medaljer hjem til Danmark. Fra venstre ses Johan Price-Pejtersen, Julius Johansen (Hillerød), Kristian Kaimer Eriksen og Matias Malmberg.

