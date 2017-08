40 års fødselsdag for punkens pionerer Før der var Sort Sol, var der Sods, som for 40 år siden var med til at starte punkbølgen i Danmark med en koncert i Rødovre.

Punkens historie Hvis de havde sendt en invitation med posten, ville den have været kulsort. I stedet får du den her med lokalavisen. Du kan nemlig være med til at fejre dansk punks 40 års fødseldag, hvor det hele startede – i Rødovre.

Af André Bentsen

Fakta Tid: Tirsdag d. 12. september kl. 18.30-20.30 Sted: Rødovre Bibliotek Pris: 40 kr. Billetter kan købes via rdb.dk. Arrangementet er en del af Vestegnens Kulturuge 2017, hvor Vestegnens biblioteker gir den gas og fejrer vestegnsdigteren Michael Strunge med arrangementsrækken 'Michael Strunge - på elektrisk grund'.