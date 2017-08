Video, video, video

Erwin Cordsen, billedet, og de resterende medlemmer i Rødovre Video Team diskuterer optage- og redigeringsteknikker, når de mødes i Rødovre Frivilligcenter. Foto: Brian Poulsen

filmer livet i rødovre I Rødovre Frivilligcenter findes der en forening, der sværger til videoapparatet og optagelser med stativ. De er entusiaster med stort E og tager imod nye medlemmer med åbne arme.

Af Christian Valsted

Humphrey Bogart og Björn fra Wimbledon. Jeg har det hele på video-bånd,” sang det danske band Brixx under videobåndets velmagtsdage i 80’erne.

I dag er videobåndet for længst udskiftet med mindre og smartere løsninger, men videoapparatet eksisterer i bedste velgående og bliver brugt flittigt hos Rødovre Video Team.

“Vi er måske lidt gammeldags, men vi kan da finde ud af at oploade vores videoer på Facebook,” siger Erwin Cordsen.

Han har filmet i en halv menneskealder og går så meget op i sin hobby, at han hver 14. dag mødes med ligesindede for at diskutere optageteknikker og se egenproducerede film.

82-årige Erwin Cordsen er formand og koordinator for Rødovre Video Team, og selvom han ikke er bange for at lære nyt udstyr at kende, har han svært ved at bruge andet end videokameraet.

”Vi har da også prøvet at filme med vores mobiltelefoner, men vi kører altså mest med rigtigt videokamera. Det skal jo være ordentligt,” smiler den rutinerede Cordsen.

Han husker stadig de gode gamle dage, hvor han med sit smalfilmsapparat dokumenterede alt hvad han kom i nærheden af. Og i sær i Rødovre, hvor han som tilsynsførende i 25 år fotograferede kommunens bygninger.

Filmer det gode liv

I dag er den glade pensionist stadig aktiv i bybilledet. Sammen med de øvrige medlemmer i Rødovre Video Team står han klar til at trykke på optageknappen, når der sker store begivenheder i byen, der fortjener at blive foreviget.

”Senest har vi været med på kommunens pensionistskovtur. De færdige film kan borgerne låne på biblioteket,” siger Erwin Cordsen, der sammen med Rødovre Video Team også filmer til kommunens budgetfest og den årlige musikpris i januar måned.

”Til budgetfesten har vi fire kameraer og filmer fra forskellige vinkler. Det tager lang tid af redigere og synkronisere bagefter, så lyden passer, men det er den del jeg bedst kan lide.

Redigeringsfasen er spændende fordi fortællingen skal bygges op fra bunden. I gamle dage lavede vi faktisk spillefilm og brugte meget tid på at lave plot. Det gør vi ikke mere, desværre,” smiler Erwin Cordsen, inden han opfordrer alle interesserede til at møde op i Rødovre Frivilligcenter hver 14. dag og blive klogere på videofilm og redigering.

”Vi kunne godt bruge lidt flere medlemmer og alle aldre er velkomne. Vi kunne helt sikkert godt lære noget af de unge, men jeg tror også at de unge kan lære lidt af os,” siger Cordsen.

