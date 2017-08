Renovation om natten

Jens Holm Møller er træt af larmende natarbejde. Foto: Arkiv

skrald Så blev det onsdag nat igen og som sædvanligt kommer skraldebilen klokken 03:30 og tømmer affald.

Af Jens Holm Møller, Rødovre Parkvej 309

Vi har i mange år talt om, at natarbejde absolut kun bør forekomme, når det er livsvigtige opgaver, der skal løses. Det er ligeledes velkendt, at natarbejde er særdeles usundt for dem, der udfører det. Det er formentlig heller ikke sundt for mig og mine mange naboer hver onsdag at blive vækket 03:30.

Det burde være muligt at tilrettelægge renova-

tionsarbejde, så det foregår mellem 06 morgen og 22 aften. Hvis dette overhovedet ikke kan lade sig gøre, så henlægge det natlige renovationsarbejde til industrikvartererne.

