Manden med metoden

skræddersyet træning: Tilbage i 1970’erne blev der rystet på hovedet af den stærke mand med de store muskler, der, siden 1967 med egne erfaringer, var begyndt at udvikle sine helt egne træningsmetoder til patienter med handicaps og rygproblemer. 50 år senere får 500 patienter hver uge hjælp til et bedre liv uden smerter med

Af Christian Valsted

Den har selvfølgelig udviklet sig noget siden dengang. Og heldigvis for det,” siger 79-årige Teddy Øfeldt og trækker på smilebåndet.

Der var nok ikke mange, der tilbage i 70’erne, troede, at Teddy Øfeldts idéer om aktiv træning til patienter med smerter i ryggen havde gang på jorden, men de mange kritikere tog grueligt fejl.

I dag, 50 år senere, står Teddy Øfeldt i spidsen for optræningsvirksomheden ’Øfeldt Centrene’, hvor stedets 40 ansatte hver uge er med til at hjælpe godt 500 patienter til et liv uden smerter.

”Det skyldes nok min stædighed, og at jeg virkelig gik op i træningen med liv og sjæl,” husker Teddy Øfeldt, som startede i 1967, hvor han i en periode på fire år undersøgte, hvilken effekt forskellige træningssystemer havde på raske mennesker.

Dengang var det mest naturligt, at patienter med rygsmerter blev bedt om at være sengeliggende og give deres rygge hvile. Det var den holdning, Teddy Øfeldt var lodret uenig i og gerne ville lave om på.

Efter mange år i bodybuilderverdenen havde han opbygget stor viden om kroppens opbygning i almindelighed og muskulatur i særdeleshed, og det var bodybuildingens principper, han ville overføre og bruge som behandling.

”Jeg havde en flair for muskler, og det viste sig hurtigt at mine metoder med intensiv træning virkede,” siger han.

Samspil med anerkendt læge

Teddy Øfeldt begyndte behandlingerne af patienter i 1971, og i starten af 70’erne opbyggede han samtidig et tæt samarbejde med den anerkendte og højt respekterede professor og ledende overlæge Preben Plum, der skulle vise sig at blive en af Teddy Øfeldts vigtigste støtter.

”Der var dengang mange, der anså min fars metoder som farlige, men med Preben Plums opbakning begyndte flere og flere læger med sindsro at henvise patienter til Teddy Øfeldt. I dag henviser mere end 1.200 læger patienter til ’Øfeldt Centrene’, og metoderne, som bliver brugt i dag, er stadig de samme som dem, Teddy udviklede dengang. Selvfølgelig med løbende justeringer og finpudsninger,” siger Alex Øfeldt.

Den samme opskrift

Gennem de 50 år er ’Øfeldt-Metoden®’ blevet udviklet og indeholder i dag mere end 450 øvelser. Flere af øvelserne har op til 25 variationsmuligheder, og som patient kan man være forvisset om, at behandleren følger behandlingsplanen nøje hver gang.

Der er udarbejdet en grundig behandlingsmanual. Denne kliniske instruks følger alle behandlere på Øfeldt Centrene.

”Der er i langt højere grad metodefrihed, hvis man som patient bliver henvist til anden behandling. Vi følger den samme opskrift, og det gør det nemmere at holde styr på, hvad der virker, og hvad der ikke virker,” siger Alex Øfeldt.

”Det er et stramt styret behandlingskoncept, der kræver meget af patienterne. Den aktive del af træningen er stadig en vigtig søjle i vores behandling,” siger Alex Øfeldt, der er souschef i Øfeldt Centrene.

Øfeldt Centrene inviterer onsdag den 6. september til reception i anledningen af 50-års jubilæet, hvor Centrene bl.a. får besøg af borgmester Erik Nielsen. Patienter, læger, samarbejdspartnere og andre interesserede er inviteret til begivenheden, som finder sted fra klokken 13 til 18 på Centrenes Rødovre-afdeling.

