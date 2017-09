Kræftens Bekæmpelse får ny ambassadør

Kenneth Rasmussen, der her ses i forbindelse med frivilligt arbejde for kræftsagen, er blevet udnævnt som ambassadør for den lokale forening. Foto: Presse

NY AMBASADDØR: Han skulle egentlig først være udnævnt på kulturnatten, men vigtige ting, lader ikke vente på sig. Nu har den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse fået politikeren Kenneth Rasmussen som ambassadør.

Af André Bentsen

Gennem det sidste års tid har lokalpolitikeren Kenneth Rasmussen vist flaget for kræftsagen så mange gange, at den lokale forening nu har udnævnt ham til ambassadør.

“Han har deltaget i Landsindsamling, stået for kampagnen om de 7 tegn på genbrugspladsen, og har der haft en positiv og engageret tilgang til de enkelte mænd og derigennem fået en god dialog med dem om de 7 tegn på kræft,” siger formand Lotte Rosenkranz.

Kenneth Rasmussen bliver den tredje person, der får æren af at kunne kalde sig ambassadør for den lokale kræft sag. Før ham har Lisbeth Zornig og Britt Jensen holdt fanen højt, og det håber lokalafdelingen, at Kenneth også vil gøre.

“Han har repræsenteret Kræftens Bekæmpelse i Rødovre Rundt cykelløbet, og tilbudt sin hjælp i forskellige events vi holder, og er en positiv og varm person. Det kan være en fordel for lokalforeningen fremadrettet,” siger Lotte Rosenkranz og fortsætter:

“Han udviser en stor del initiativ og virkelyst som vi godt kan bruge i lokalforeningen ,samt med to politikere som ambassadører kan vi være på forkant, når kommunen skal arbejde med palliativ pleje for døende kræftpatienter.”

Hovedpersonen selv tager imod titlen med stor ydmyghed.

“Jeg er både stolt og beæret over, at Kræftens bekæmpelse ønsker at udnævne mig som ambassadør. Kræftens Bekæmpelse er en vigtig forening, der arbejder for forebyggelse og bekæmpelse af kræft. Kræft er stadig en sygdom, der stadig tager mange liv. Jeg var ikke et sekund i tvivl, da jeg blev spurgt.J eg håber, at jeg kan være med til at gøre lokalforeningen mere synlig,” siger Kenneth Rasmussen og tilføjer:

“Jeg har som mange andre oplevet dødsfald tæt på, så at blive ambassadør og kunne hjælpe på den måde er jeg rigtig glad for.”

