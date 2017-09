Du er ikke alene med din sorg

Marie (tv) og Jane skal hjælpe borgere fra Rødovre og Hvidovre gennem den svære tid som efterladte. Foto: Hvidovre Kommune

ny sorggruppe Ny sorggruppe skal hjælpe efterladte igennem den hårde tid.

Af André Bentsen

Sorggruppen tilbyder: En ramme for udveksling af erfaringer og plevelser knyttet til at miste. Viden om, hvad man kan gøre for at komme videre, når man mister en, man holder af. Et fællesskab, hvor fortællinger om den mistede og dennes liv kan foldes ud. Støtte til at se muligheder og nye løsninger i det omfang, man har brug for det.

Livet bliver aldrig det samme igen, når en af vores kære går bort, men det skal gå videre på den ene eller den anden måde. Alligevel bliver mange helt forståeligt overvældede over, hvor meget dødsfaldet påvirker livet efterfølgende. Rødovre og Hvidovre Kommuner er nu klar med nyt gratis tilbud om en sorggruppe, der gør det nemmere at bære tabet videre i deres liv.

Det kan være en svær opgave, som kan føles ensom og tung, ligesom at ens egne og andres reaktioner og forventninger kan virke forvirrende og belastende.

”Erfaringer viser, at mødet med andre efterladte er meningsfuldt og kan give et frirum til at tale om sine bekymringer. Mange oplever, at møderne i gruppen giver inspiration og støtte til at dele sine oplevelser og erfaringer med andre,” fortæller kræftkoordinator Marie Bache Hansen, der står for sorggruppen.

Britt Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rødovre Kommune, glæder sig over det nye tilbud, og håber det kan hjælpe på de efterladtes følelse af at stå alene:

”Sorg rammer desværre os alle i løbet af livet, og følelsen af at miste kan være meget svær at håndtere. I en sorggruppe får man mulighed for at møde mennesker, som man ikke kender på forhånd, men måske alligevel kan føle sig forbundet til. I fællesskabet kan man støtte hinanden. Det er vigtigt, at vi som kommune kan hjælpe vores borgere i hårde tider.”

Sorggruppen er for efterladte borgere over 60 år i Rødovre og Hvidovre, der har mistet en pårørende efter sygdom f.eks. kræft. For at komme med i sorggruppen skal man igennem en individuel afklarende samtale hos sin kommunes kræftkoordinator.

