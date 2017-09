Maler byen rød

Malerfirmaet Seehusen A/S kan den 13. september 2017 fejre 125 års jubilæum. På billedet ses Peder Axelsen, der har varetaget driften de seneste godt 15 år. Foto: Brian Poulsen

jubilæum Malerfirmaet Seehusen A/S fra Højnæsvej kan i september måned fejre 125-års jubilæum.

Af Christian Valsted

Malerfirmaet Seehusen A/S ejer malerfirmaet John Larsen A/S og tilsammen er der i koncernen i dag cirka 70 ansatte.

10 millioner liter. Så meget maling skønner Malerfirmaet Seehusen, at virksomhedens medarbejdere siden 1892 har påført vægge, murværk og hvad der ellers kunne trænge til en klat maling.

”Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor meget maling de ansatte brugte for 100 år siden, men jeg har en idé, og ved, hvor mange der har været ansat gennem tiden, så jeg tror ikke, at buddet er langt fra,” siger Peder Axelsen, der de sidste 15 år har stået i spidsen for firmaet, der altid har været familieejet.

Malerfirmaet Axel Seehusen blev etableret i 1892 af grundlægger Axel Seehusen, som, efter en uddannelse på Kunstakademiet, kunne vælge mellem håndværk og kunst. Axel Seehusen valgte håndværket som malermester.

Siden er mere end 200 lærlinge blevet udlært og som sagt mere end 10 millioner liter maling løbet ’gennem åen’ og det skal naturligvis fejres med en stor reception den 13. september på Højnæsvej.

Skal I så ud og male byen rød?

”Haha, ud over receptionen, hvor vi inviterer forretningsforbindelser, ansatte samt venner af huset, holder vi senere en fest for de ansatte og det bliver bestemt ikke kedeligt,” forsikrer Peder Axelsen.

