Hvem står du op for

”Jeg står op for de mange, der lever med gigt og sclerose som en del af hverdagen. Jeg var også indsamler sidste år, som var en rigtig god oplevelse. Jeg har derfor allerede meldt mig som indsamler igen”, fortæller tidligere fodboldspiller Andreas Laudrup, der i 2012 fik diagnosen reaktiv gigt. Foto: Presse

indsamling Under overskriften ”Jeg står op for…” banker frivillige søndag den 10. september på dørene i Rødovre for at samle ind til forskning i gigt og sclerose.

Af Christian Valsted

De mere end 100.000 danskere, der lever med sclerose eller gigt, ved, hvor vigtig forskning er. Søndag den 10. september banker frivillige indsamlere fra Scleroseforeningen og Gigtforeningen derfor på dørene hos borgerne i Rødovre for at samle ind til forskning i de to uhelbredelige sygdomme, der kan ramme os alle.

”Heldigvis er der, de seneste år, sket rigtig meget med behandlingen af både sclerose og gigt. Det kan vi takke forskningen for. Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål om de to sygdomme. Det er baggrunden for, at vi samler penge ind til yderligere forskning i de to sygdomme, når vi sammen banker på dørene i Rødovre den 10. september,” siger Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen.

I Rødovre er der brug for flere indsamlere. Mere end 1400 indsamlere har allerede meldt sig til at få to-tre timers frisk luft og en god gåtur på søndag den 10. september, hvor husstandsindsamlingen fløjtes i gang klokken 10 hos den lokale koordinator. Interesserede borgere kan melde sig som indsamlere på vistaaropforhinanden.dk

kommentarer