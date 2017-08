Latter som rusmiddel

Ud over Rasmus Olsen, i midten, kan publikum opleve Daniel Lill, Dan Andersen, Heino Hansen og Morten Wichmann på scenen i Viften på lørdag. Foto: Presse

fem på tour En velafleveret joke efterfulgt af et latterbrøl, der fylder salen. Sådan skal opskriften være. Og helst hver gang. For komiker Rasmus Olsen er publikums grin et rusmiddel, han ikke kan få nok af. Du kan give ham et fiks i Viften lørdag aften.

Af Christian Valsted

Der sker noget helt specielt, når publikum griner af ens jokes. Man kan godt sige, det er et form for ’drug’ (rusmiddel, red), som man som komiker ikke kan få nok af,” siger Rasmus Olsen, da vi fanger ham over telefonen.

Sammen med kollegerne Dan Andersen, Daniel Lill, Heino Hansen og Morten Wichmann er han i øjeblikket på comedy-turné med showet ‘FEM’ og lørdag aften indtager de fem komikere det lokale kulturhus, hvor de hver især vil levere et sæt på 20 minutter.

Det bliver fem vildt forskellige shows, der forhåbentlig sætter lattermusklerne på overarbejde hos publikum i salen. For uden grin er der ikke meget spas med stand-up og intet fiks til Rasmus Olsen.

”Jeg kan huske, nogle af de allerførste gange jeg optrådte, at det næsten var for meget for min hjerne, når publikum grinede af mine jokes. Jeg kunne ikke få nok og sådan har jeg det stadig lidt. Det er et adrenalinkick, og når det virkelig kører på scenen, er det ligesom at surfe på en bølge,” siger Rasmus Olsen, der på den landsdækkende turné blandt andet vil underholde med sin nye rolle som familiefar med alt, hvad det indebærer af ændringer i ens liv.

”Jeg skulle lige bruge lidt tid til at lande på fødderne, før jeg kunne se det sjove i at blive far. Det handler mit show om,” fortæller Rasmus Olsen.

Eddy Skoller på LP

Rasmus Olsen er først og fremmest stand-up komiker, men han dyrker alle facetter af komikken. Ud over selv at levere jokes fra scenekanten, som i øvrigt kastede en 3. plads af sig ved DM i 2008 og senere Zulus Talentpris i 2011, er han instruktør, manuskript-, sketch- og foredragsforfatter. Bedst kendt er han nok for sit makkerskab med Tobias Dybvad i seersuccesen ”Dybvaaaaad’ på TV2 Zulu.

At leve af at få folk til at grine var ikke den ultimative barndomsdrøm, men interessen og ikke mindst fascinationen for den del af underholdningsbranchen har han altid haft.

”Jeg har aldrig tænkt, at ’når jeg bliver stor, skal jeg være komiker’, men når jeg kigger tilbage på mit liv, har det, at stille sig op på en scene og underholde, altid fascineret mig. Som barn lyttede jeg meget til ’Kjeld og Dirch’ samt ’Eddy Skoller’. Jeg var fascineret af, at en person kunne gå op på en scene og få folk til at grine,” siger Rasmus Olsen, der forhåbentlig kan se frem til et veloplagt publikum i Viften lørdag aften.

