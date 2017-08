Præstekjoler stjålet før bryllup

Præst Martin Holst Jensen har svært ved at holde minen, da han viser det skab frem, hvor de to præstekjoler blev stjålet fra. "Det er så afsindigt bizart," udtaler han. Foto: Brian Poulsen

Bizart indbrud Har du set to fulde præster med en græsslåmaskine, skal du nok overveje at ringe til politiet. Ikke fordi præster ikke selv slår græs, men fordi Grøndalslund Kirke har fået stjålet blandt andet præstekjoler og græsslåmaskiner for 100.000 kroner. Og en flaske portvin.

Af André Bentsen

Det er nok et af de mest bizare indbrud i Rødovres historie. For helt ærligt. Hvem skal man sælge to præstekjoler, fem skolaer, nogle brugte græsslåmaskiner og en flaske portvin videre til.

Andre præster, en hemmelig ridderloge? Spørgsmålene er mange i sagen om indbruddet, der har rystet den lille menighed ved Grøndalslund i Rødovre.

Mandag morgen skulle præsten Louise Kristensen vie et par i kirken, men da hun åbnede skabet, var der hverken sko, skjorter eller kjoler. Senere fandt kirkepersonalet ud af, at der også er stjålet haveredskaber og nogle stolaer, der blev syet til kirken i forbindelse med jubilæet for nogle år siden.

”De har en uhyre affektionsværdi for os, og vi vil rigtig gerne have dem tilbage. Det vil vi også gerne med præstekjolerne, som koster den danske stat 20.000 kroner per styk, hvis vi skal have nogle nye,” forklarer sognepræst, Martin Holst Jensen.

I alt er der blevet stjålet værdier for mere end 100.000 kroner, og det bekymrer menigheden.

”Det er så afsindigt bizart, at de er gået lige efter de her ting, men det afleder diskussioner om, hvorvidt vi skal sikre kirken mere i fremtiden,” forklarer Martin Holst Jensen.

Louise Kristensen er dog ikke sikker på, at det er så gennemtænkt et indbrud, at det gør noget. Tyvene har da også efterladt sig DNA-spor på et knust vindue, blodspor inde i selve kirken og aske på gulvet.

”De har brugt en teglsten til at smadre vinduet, og har også stjålet en flaske portvin, som vi bruger til nadveren. Det lyder som et polterabend,” siger hun med et sukkende smil.

I timerne efter indbruddet måtte præsterne på Facebook og skrive til kollegaer om de kunne låne en kjole, men de håber meget på, at tyvene forbarmer sig over tabet og afleverer tingene tilbage.

”Vi vil rigtig gerne have vores ting tilbage, da de har en stor økonomisk og personlig værdi. Man kan bare aflevere det i en pose ude foran kirken. Alternativt beder vi om folks hjælp med at holde øjne og ører åbne, hvis de ser eller hører noget,” siger Martin, der mener, man så bør ringe til politiet. Men igen, hvor mange får lige en stjålen præstekjole tilbudt på det sorte marked.

kommentarer