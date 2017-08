Hvem tager skraldet?

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg var slet ikke klar over, jeg har et problem med min skraldemand, men det har jeg.

Af Christian Valsted

Jeg har et fint skralderum med en dør, hvor jeg har gemt den ukristelige mængde af grimme skraldecontainere, lidt af vejen.

Forleden fik jeg så et brev – ja man kan vel kalde det et påbud – fra kommunen. De kunne oplyse, at døren til mit skralderum var for smalt. Helt nøjagtigt 8 cm. 92 cm mod de påkrævede 100 cm.

Efter 4 år har skraldemanden fået nok af min smalle dør.

Men inden jeg ringede til forvaltning for at spørge, om skraldemanden nu var OK og om han fik noget psykologisk krisehjælp, ja så ville jeg da først lige prøve den traumatiserende oplevelse på egen krop, som det må være at køre den 58 cm bredde skraldespand ud gennem en 92 cm døråbning. Selv uden et forudgående skoleophold på produktionsskolen, så kunne jeg faktisk godt få den både ind og ud. Jeg havde 17 cm på hver side. Ja, jeg kan faktisk endda parkere min Land Rover med mindre end 17 cm på hver side.

Jeg kom til at tænke på, om skraldemænd er specielt motorisk udfordrede?

Hvad gør de, når de kommer hjem med to fyldte Netto-poser og skal i gennem en standard hoveddør? Og er det så betryggende, at de kører rundt i en tonstung lastbil, når motorikken er SÅ dårlig?

Men så var det, at jeg tænkte: Det er nok fordi, jeg gør det helt forkert. Og ganske rigtigt jeg gjorde det helt forkert, for hvis man kører skraldespanden ind sidelæns og der også skal være til egen krop OG containeren i døråbningen. Ja, så kunne man godt

bruge 8 cm mere.

Det mest irriterende er dog, at når man kører skraldespanden sidelæns, så sidder håndtaget OG hjulene også på tværs og det er rocker-svært og tungt. Helt umuligt bliver det, hvis man lægger containeren ned og skubber den ind på tværs. Så er 100 cm faktisk ikke nok, med mindre man kanter den ind – og det er nok det, skraldemanden gør. Men det er så nok der min uddannelse er for kort.

Nå, men jeg måtte jo så bare tage i mod ”påbuddet” og stille skraldecontainerne ud til vejen. Vi ved jo alle, at i kampen mellem bureaukrater og sund fornuft, vinder fornuften ALDRIG. Meeeen jeg blev så enig med mig selv om, at jeg ville droppe den 6-pack sodavand jeg en gang i mellem stillede ud til skraldemanden om sommeren. Han bliver åbenbart for tyk af al den sodavand.

Næste morgen fik jeg så tømt min skraldespand. Ganske vist kl. 06.10 mod de tilladte 06.30 – men hey 20 minutter for tidligt, er jo ikke det samme som 8 cm for smalt. Og hvem gider sove længere end til kl. 06.10 om torsdagen.

Til min store overraskelse, så havde skraldemanden sat min skraldespand ind i skralderummet, efter han havde tømt den !!!! HVORFOR??

Jeg tænkte også på, hvordan han var kommet derind. Havde han tabt sig, eller har de ansat en dværg med anoreksi som flexjobber til at forcere smalle

døre?

Hvad skal jeg nu gøre med påbuddet fra kommunen?

Og hvad sker der, hvis skraldemanden bliver ved med at bruge den smalle dør? Hvem skal så tage skraldet?

Bliver jeg nu nødt til at sætte lås på mit skralderum, for at holde skraldemanden – eller dværgen med anoreksi – væk fra den smalle fordør til helvede?

kommentarer