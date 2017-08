Sådan snyder du tricktyven

Vil du lære at undgå et tricktyveri? Så får du ikke en bedre chance, end den, Københavns Vestegns Politi giver dig nu. Foto: Arkiv

Politi Politiet vil lære dig, hvordan du beskytter dig selv og andre mod tricktyveri.

Af Christian Valsted

Tricktyve har mange tricks i ærmerne, når de aflurer pinkoder og senere stjæler tasken med dankortet. Og påfundene er endnu flere, når de kynisk ringer på dørtelefonen hos intetanende og godtroende borgere under påskud om at komme fra kommunen, være håndværker eller noget helt tredje.

At blive udsat for et tricktyveri er meget ubehageligt, og heldigvis er der ting, som man som borger kan gøre, for at undgå at blive tricktyvens næste offer.

Københavns Vestegns Politi afholder helt ekstraordinært to borgerarrangementer, hvor man, som borger, kan lære, hvad man skal være opmærksom på for at undgå et tricktyveri.

“Dine lokalbetjente vil holde et oplæg om, hvordan du undgår at blive udsat for tricktyveri,” forklarer Københavns Vestegns Politi.

kommentarer