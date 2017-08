“Det kræver at vi tager toppen af ligusterhækkene”

Små stier, spiselige planter og vandmiljøer skal få borgerne ud i terrænet i IrmaByen. ”Vi tænker også meget i at åbne byen op for hele Rødovre. IrmaByen skal ikke lukke om sig selv,” siger Ludvig Find. Foto: Red.

irmabyen Hvordan skaber man sammenhold, fællesskab og identitet for 3000 nye beboere i en nyopført bydel? ”Ved at skabe samhørighed og nedbryde lidt ligusterhæk,” siger Ludvig Find, administrerende direktør i ELF Development, der står bag opførelsen af IrmaByen.

Af Christian Valsted

I en stor glasmontre i Kaffetårnets stueetage er IrmaByen sirligt bygget op i miniatureudgave af små træklodser.

”Her ser du ’Orangerihaven’, hvor beboere er flyttet ind,” siger Ludvig Find, mens han med hænderne viser hvordan små stier skal være med til at åbne bydel op mod Vestvolden og bymidten. Lokal Nyt har sat Ludvig Find i stævne for at finde ud af, hvordan der opstår fællesskabsfølelse i en bydel med 3000 nye beboere.

Der findes vindomsuste og golde områder i Ørestaden, hvor der er tænkt mindre i de menneskelige skalaer og mere i at få nogle store bygningsmasser skudt i vejret. Områder der ikke opfordrer synderligt til fællesskaber, men hvor områdets beboere i stedet oplever manglende tilknytning.

I antropologiens Verden kaldes fænomenet for ’New Town Blues’, og hos ELF Development, ejendomsselskabet bag IrmaByen, forsøger administrerende direktør Ludvig Find at gøre hvad der står i hans magt for at fænomenet ikke kommer til at påhvile IrmaByen, når Rødovres nye bydel i 2021 forventes at står helt opbygget med 1200 nye boliger og mere end 3000 nye borgere til følge.

”Vi skal selvfølgelig sørge for, at der bliver bygget ordentlige boliger, der er gode at bo i og pæne at kigge på, men det er faktisk endnu vigtigere at vi får skabt en samhørighedsfølelse og identitet. Det er altafgørende at vi får en bydel der er interessant at bevæge sig i og interessant at leve i,” siger Ludvig Find. For hos ELF Development ligget det at skabe fællesskaber dybt i virksomhedens DNA, siger direktøren.

”På den korte bane tjener vi ingen penge på arbejdet med at skabe identitet og en levende bydel, da boligerne bliver solgt på projektstadiet før identiteten er forankret, men på den lange bane er jeg sikker på, at det er god branding i at have skabt og udviklet en attraktiv bydel,” siger Ludvig Find.

Diversitet og dynamik

De mange trin op gennem Kaffetårnets indre føles uendelige.

”Kaffetårnet er også højere end Rundetårn,” siger Ludvig Find, der i et rask tempo fører an op gennem den smalle trappe. Hvad der skal ske med Kaffetårnet, er der ikke taget stilling til. Ideerne er mange, og ELF Development forventer inden længe at kunne løfte sløret for tårnets fremtidsplaner.

På Toppen af Kaffetårnet er vinden frisk og udsigten mageløs.

3000 nye beboere kommer til at bo i samme kvarter. De fleste kender højt sandsynligt ikke hinanden, så hvordan skaber man sammenhold og fællesskaber? Der er ingen facitliste på spørgsmålet, men ELF Development har tænkt i mange retninger for at skabe den rette diversitet.

Boligmassen er sammensat ud fra en tanke om, at mange forskellige typer borgere, skaber den rette balance. Ældreboliger uden haver, men med fællesarealer og petanquebane, familierækkehuse på en bilfri vej, så børnene kan lege sikkert ude. Her ud over kommer der villaer, såkaldte ’Townhouses’ i tre etager og ejerlejligheder og lejelejligheder.

”Forskellige typer af borgere skaber diversitet og dynamik og på sigt en velfungerende bydel,” siger Ludvig Find, inden han fortsætter:

”Nøgleordet er fællesskab. I IrmaByen kan man ikke bure sig inde bag store hække. Vi forsøger i stedet at invitere til sammenhold med fællesarealer. Vi laver en moderne bydel, og det kræver at vi nedbryder lidt af ligusterhækkene. Samtidig arbejder vi meget med historiefortælling. IrmaByen har en lang historie som Irmas hovedkontor, og den identitet vil vi gerne bygge videre på. Derfor kommer der spiselige planter, vi har fokus på økologi og bæredygtighed. Samme værdier som Irma,” siger Ludvig Find.

