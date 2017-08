Damerne mangler en ankermand

DAMEBOLD: Avartas damehold er en klub i klubben, men er nu klar til at tage imod flere unge. Foto: Privat

Fodbold De er som en slags klub i klubben, men tackler situationen med kvindelig omhu. Avartas damehold er nemlig så nyt, at man satser mere på sammenhold end hårde tacklinger, mens man venter på, at de unge piger bliver en del af seniortruppen og forhåbentlig har en målmand med.

Af André Bentsen

Avarta er ikke kendt for kvindefodbold, men efter et par års svær opstart, har klubben efterhånden bygget et lille eksklusivt fællesskab op omkring 24 seniorspillere, der løber lige så meget for hinanden uden for banen, som de gør inden for de hvidkridtede linjer.

“Vi spiller fodbold i en klub, der ikke har tradition for kvindefodbold, og hvor et par af spillerne på holdet var med til at starte det op for nogle år tilbage. Dét, at der ikke altid har været dameseniorhold gør, at vi som spillere har haft stor indflydelse på, hvordan dette hold skulle fungere,” siger en af grundlæggerne, Michelle Watson.

Som mange andre damehold på de lidt lavere niveauer, har Avarta tidligere haft problmer med at kunne stille hold til alle kampene.

Ser på sammenholdet

Istedet for at fokusere på den manglende konkurrence i, at alle så næsten er sikret en plads, betyder det med de grønne øjne, at man som hold har kunne fokusere mere på det sociale og har fået opbygget et hold, hvor alle er rigtig godt sammentømret, og hvor nytilkomne spillere altid er velkomne og hurtigt bliver en del af sammenholdet.

“Vores største force på banen er vores kombination af spillere. Vi har en meget alsidig trup, hvor størstedelen af spillerne er omstillingsparate og kan spille flere positioner på banen. Vi har ligeledes opbygget en stærk relation til hinanden på banen, som gør, at vi har selvtilliden til at bygge spillet op, og så er vi gode til at udnytte vores dødboldsituationer,” forklarer Watson, der også blev topscorer for damerne sidste sæson.

Ankermanden mangler

“Vores største svaghed er, at vi, som mange andre damehold, er ramt på målmandsposten. Vi har dog været så heldige at have 2-3 markspillere, der står virkelig godt på mål, hvorfor vi ofte ikke mangler kvalitet på målet, men i stedet må undvære en vigtig markspiller. Der er ingen tvivl om, at vi som hold det sidste stykke tid har arbejdet mest på vores spil på egen banehalvdel, hvilket sommetider afspejles i, at vi mangler skarphed og kynisme på den sidste tredjedel af banen,” siger holdets træner Mike Alrik. Han har gjort en dyd ud af presse pigerne på den tekniske og fysiske del af spillet fordi ingenting kommer dumpende i turbanen. Det skulle da lige være landsholdets afsmittende succes.

“Vi har den sidste måned taget i mod tre nye spillere, hvilket selvfølgelig er helt fantastisk. I vores aldersgruppe er det sjældent kvinder, der aldrig har rørt en fodbold, der vælger at starte op, men derimod tidligere fodboldspillere, der vil i gang igen. Så det kan da ikke udelukkes, at kvindernes flotte præstation ved EM har været med til at få nogle kvinder tilbage på banen. Hvis der sidder nogen derude og føler sig inspireret af dette års EM, er de i hvert fald mere end velkomne til at støve fodboldstøvlerne af og komme ned forbi til en træning,” siger Michelle og MIke nærmest i kor.

Michelles drøm for holdet er at se dameafdelingen i Avarta vokse.

“Vi har efterhånden en del hold i de yngre årgange, men ønsket er noget mere tilgang, så vi har en bred trup på hver eneste årgang. For dameseniorholdet er tilgang også et stort ønske, da flere spillere vil øge niveauet både til træning og kamp, da man som spiller derfor må være fokuseret og yde sit bedste til hver eneste træning og kamp. Vi har en masse rigtig dygtige spillere, så ambitionen må da helt klart være at spille med i Serie 1 inden for nærmeste fremtid.”

