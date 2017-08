Oliver Hansen er den ene af to DJ's der vil sætte en fed streg under kulturnattens elektriske tema næste fredag

Kulturnat 2017 Der er ikke bare lys for enden af tunellen, der er også fed musik i mørket, når Oliver Hansen og DJ Jegsen banker en fed fest op på kulturnatten foran centeret.

Af André Bentsen

Hvis du tror, at kultur kun er for mormor og morfar, og en kulturnat, der slutter klokken 24, kun byder på sølvbryllupsmusik, så tro om igen.

I år tager de unge nemlig selv hånd om festen, når Oliver Hansen og DJ Jegsen omdanner den lille scene ved tunellen under Tårnvej til et studie i tidens mest populære elektriske musik.

“Det er kulturnat, men det er kultur, som unge vil have det,” siger de to pladesmede.

“Jeg forventer, der bliver spillet en masse nyt musik, noget musik folk kan synge med på, og noget mere hård musik end man normalt vil opleve i radioen, og så vil jeg personligt spille noget af min egen musik som ikke er udkommet endnu,” afslører Oliver Hansen, der ikke er i tvivl om, hvad en fed fest kræver:

“Alkohol, festglade folk, en dygtig dj.”

DJ Jegsen glæder sig helt vildt til at indtage den lille, men ret seje scene foran centeret.

“Den lille scene er et fedt sted at stå som dj, da man er hævet over publikum, og folk kan se op til en. Derudover er det et fedt sted at holde en udendørsfest, da alle kan komme og feste med, hvis lysten er der,” siger han inden Oliver Hansen igen stjæler mikrofonen:

“Det, at festen handler om elektronisk musik er super fedt. Elektronisk musik er en stor del af den musik, der bliver produceret nu til dags, og det gør også, at festen bliver en fest som alle kan tage del i. Elektronisk musik er også primært den slags musik jeg vil spille til festen, da det også er med at til at løfte stemningen til festen, da folk kender til det og folk kan synge med på det.”

Alle kan komme med til tunnelfesten, eller Ungfest på elektrisk grund, som vi kalder den. Man kan bare kigge forbi scenen, hvor der også er mulighed for at købe en øl eller vand for en flad 20’er.

Det er Milestedets Ungdomshus, der sammen med Lokal Nyt og centeret inviterer til det sene arrangement.

