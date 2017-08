Pianistens mange cowboytricks

underviser på nettet: Lederen af Rødovre Musikskole, Tormod Vinsand, hitter for øjeblikket med undervisningsvideoer på nettet, hvor han lærer et livs cowboytricks fra sig. Foto: Brian Poulsen

Kultur Selvom der ikke altid er nogen nem vej til at blive en klassepianist, så er der altid en nemmere. Musikskolens leder er ude med nye genveje og cowboytricks i ny bog og instruktionsvideoer til alle klavervirtuøser.

Af André Bentsen

Musik er et universalt sprog, men det er ikke alle, der lærer at tale det. For at gøre den proces nemmere har Tormod Vinsand, der til daglig slår tonen an på Rødovre Musikskole, begået en ny bog og en række instruktionsvideoer, som både undervisere og pianister kan tage med sig, når de sætter sig til rette ved flyglet.

I videoerne er 27 udvidede og alterede akkorder i alle tonearter spillet på flygel med angivelse af smarte genveje og cowboytricks, altså i alt 324 eksempler, der gør det nemmere at forstå tangenternes firnuligheder og selv at arbejde videre med dem.

”Da jeg havde undervist i mange år, indså jeg, at det ofte var lidt til højre og venstre samt fra uge til uge, uden at jeg have et mål og et system. Så begyndte jeg at udarbejde mit eget materiale som passede til undervisningen, men stadig var auditivt,” forklarer Tormod Vinsand.

Tænker ud af boksen

Han understreger, at problemet med lærerbøger om den slags er, at det, der lyder godt i ørene, ikke altid lyder godt på skrift. Derfor har han indspillet de mange tricks som videoer, hvor han både forklarer og viser, hvordan man får lukket op for musikken.

”Det der med at tjene penge i den her verden, er ikke et issue. Bøgerne sælger fint, men det er

ikke kriminalforfattersalg. Viden skal deles, ellers er det ikke viden. Når det er sagt, er der 30 millioner mennesker, der spiller klaver, hvilket er vildt, når det er en vesteuropæisk opfindelse,” siger Tormod Vinsand.

Han understreger, at man ikke skal være ekvilibrist for at være med.

”Jazz kan godt være kompliceret teoretisk, og sådanne videoer må ikke handle om bare at flytte fingre. Derfor gør jeg det let og fratager håndværket det mystiske,” lover Tormod, der også har lavet en app. Den koster 50 kroner, men så får du også 324 eksempler at tygge på hjemme foran pianoet.

Musikeskolelederen

lover, det ikke bliver sidste gang, han tænker ud af boksen.

”Min idé er, at jeg laver en hørelærerafdeling, hvor der bliver spillet en akkord, og så får man tre valgmuligheder, så man kan øve sig i at få det ind. Man kan, som lærer, ofte føle sig nøgen og klædt af, når eleverne vil have hjælp til at spille en popsang, fordi vi alle er klassisk uddannet, og så bliver man nødt til at opfinde selv. Det hjælper mine projekter med,” lover han.

