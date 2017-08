Mægler vil hjælpe, der hvor vi bor

LOKALT FOKUS: Daniel Flørning er daglig leder i EDCbutikken, hvor man håber, at lokale foreninger vil søge kædens fond om støtte til vigtige projekter. Foto: Brian Poulsen

Styrk det lokale Det handler om at være en aktiv del af lokalsamfundet, når Poul Erik Bech Fonden støtter aktiviteter til børn, handicappede og flygtninge. Skal din forening havde hjælp næste gang?

Af André Bentsen

Tanken er, at vi vil gøre vores lokalområde til et mere interessant sted, for så bliver det et mere attraktivt sted at bo i.”

Ejendomsmægler Daniel Flørning er ikke i tvivl. Når man formidler nye hjem fra borgere til borgere i Rødovre, er det vigtigt at passe på det samfund, man er en del af.

“Vi vil ikke bare være en mægler i byen, men med til at gøre en forskel for byen. Derfor vi støtter lokallivet frem for udlandet, som så mange andre gør,” siger Daniel Flørning.

Han håber, at små lokale foreninger vil træde frem og søge om støtte fra Poul Erik Bech Fonden, som løbende støtter små projekter året rundt.

“Vi ønsker ikke at støtte større foreninger som måske kan klare sig, men de små foreninger, der mangler ressourcer og måske kan komme med til en turnering fordi de kan leje sig ind i en hal,” siger han og tilføjer:

“Det behøver ikke at være sport. Det kan godt være kulturelle foreninger.”

Alle kan søge

Ved udvælgelsen af projekter lægger Poul Erik Bech fonden vægt på, at frivillige kræfter er involveret og at støtten gives direkte til slutbrugeren og ikke dækker administration. Fonden ønsker at være med til at skabe glæde og lyspunkter og være en aktiv del af det lokalsamfund.

Ansøgninger til fonden indsendes via det elektroniske ansøgningsskema på fondens hjemmeside, www.poulerikbechfonden.dk

