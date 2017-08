Gustav Wang suveræn DM-vinder

Fra sidste års U15 DM, da Wang blev nummer 26, mens Sebastian Andreasson fra CK Fix var hurtigst. Foto: Brian Poulsen / arkiv

CK Fix talentfulde U15 rytter Gustav Wang føjede al modstand til side, da han vandt DM i enkeltstart med hele 25 sekunder ned til sølvvinderen.

Af Peter Fugl Jensen

Med en gennemsnitsfart på 40,85 kmt/ tordnede rødovrerytteren, den 15-årige Gustav Wang, gennem Ringsted og omegn på den 15 kilometer lange rute, som tog ham 22 minutter, 1 sekund og 85 hundrededele før han krydsede målstregen.

Det var hele 25 sekunder ned til nummer to, så den bomstærke CK Fix’er kan kalde sig Danmarksmester, efter han havde været oppe mod 80 konkurrenter af landets bedste U15-ryttere. Blandt dem var klubkammeraterne Felix Fog Holst Larsen, som blev nummer 26 og Oskar Kromann Jensen, der blev nummer 37 og Oscar Sonnenborg-Mathiesen, nummer 76.

Hos U17 havde træner Jørgen Hertz på forhånd fralagt sin stærke trup nogen favoritværdighed.

“Jeg forventer ingen medaljer i enkeltstarten, for der er nogle virkelig stærke ryttere, som har specialiseret sig i denne disciplin, og medaljerne må forventes at blive fordelt mellem dem,” sagde han op til DM.

Ikke overraskende vandt den stærke rytter fra Roskilde, Frederik Wandahl, som havde et halvt minut ned til bedste CK Fix rytter, Sebastian Andreasson, der endte på femtepladsen. Andreasson vandt U15 DM i enkeltstart sidste år og kørte igen et flot DM-løb, men han manglede 13 sekunder på den 15 kilometer lange rute for at køre en DM-medalje hjem i år. Wandahl kørte med en gennemsnitshastighed på 43,39 km/t.

94 ryttere gennemførste, heraf 13 fra CK Fix.

