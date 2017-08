Tre på stribe for de grønne

Avarta vandt for tredje kamp i træk. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold For tredje weekend i træk gik Avarta fra banen med en sejr. Den kom i hus efter en målfest og et flot comeback.

Af Mike Hjulmand

Avarta skulle fredag aften en tur til det fynske, hvor Næsby lagde græs til. Hjemmeholdet havde, inden kampen i dag, endnu ikke fået point på tavlen efter de tre første kampe. Set med de grønblussede briller måtte man håbe det stod uændret efter fredagens kamp.

Avarta kom kun 80% ud til kampen og det straffede fynboerne. Rasmus Skovgaard og Marc Mikkelsen havde, efter blot et kvarter, bragt hjemmeholdet i front med to mål.

Men efter 2-0 målet var det som om, at gæsterne vågnede. Et hjørnespark faldt ned for foden af Emil Thomsen, der sendte Avarta tilbage i kampen. Få minutter efter fik Christian Offenberg bolden på kanten af feltet og han sparkede den over i det lange hjørne og Avarta var fuldstændig tilbage i kampen.

Vilde 25 minutter gav hele fire mål, men der kom heller ikke flere inden pausen.

Fik de tre point

I anden halvleg var Avarta i den styrende rolle, og det resulteret i hele tre mål.

Først sendte Jacob Ingvarsen gæsterne i front, efterfølgende kom der uventet hjælp, da en uheldig Næsby spiller fik sendt bolden i eget net og det så ud til at blive afgørelsen.

Avarta fik yderligere engang nettet til at blafre inden slutfløjt via Christian Offenberg, på et straffespark. Avarta er nu oppe på 10 point for fire kampe, og på førstepladsen dog med en kampe mere end Marienlyst.

Benny Gall var meget glad for sejren:

”Det er som om, vi ikke er kommet ud af bussen de første 15 minutter, men efter det første kvarter begynder vi igen at spille og kommer tilbage i kampen,” lyder det fra cheftræneren, som samtidig er glad for starten på den nye sæson.

”De nye spillere vi har fået, er blevet bedre integreret, to nye backs, ny målmand, desuden er Thiago Borges blevet spillet rigtig godt ind.”

Avartas næste kamp er hjemme i Espelunden søndag den 3. september klokken 13, når Greve kommer på besøg.

