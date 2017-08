Tre partier går sammen venstrefløjen

SFs Søren Østergaard, Enhedslistens Peter Mikkelsen og Alternativets forperson Solveig Bentsen vil undgå stemmespild til Kommunalvalget den 21. november og har derfor besluttet at indgå teknisk valgforbund. Foto: Presse

kommunalvalg Enhedslisten, SF og Alternativet har indgået teknisk valgforbund og peger samtidig alle på Erik Nielsen som borgmester efter kommunalvalget.

Af Christian Valsted

For at undgå stemmespild har Enhedslisten, SF og Alternativet offentliggjort, at de i forbindelse med det forstående kommunalvalg til november, har valgt at indgå i et teknisk valgforbund.

Ved at indgå i et valgforbund har partierne samtidig mulighed for at opnå en mandatmæssig fordel og Enhedslistens spidskandidat, Peter Mikkelsen, ser frem til trekløversamarbejdet.

”Vi har i Enhedslisten tradition for et godt samarbejde med SF, og vi er af den forventning at vi i de afgørende sager vil gå i samme retning og på samme side af fortovet med Alternativet,” siger Peter Mikkelsen. Han understreger samtidig, at partiet ikke opgiver det daglige samarbejde med Socialdemokratiet, og at Enhedslisten fortsat peger på Erik Nielsen som borgmester.

Rød og grøn retning

Hos SF nævner partiets formand Søren Østergaard det gode samarbejde som de tre partier har haft i det seneste års kampagner og demonstrationer i Velfærdsalliancen, og han håber at samarbejdet kan føres videre ind i Kommunalbestyrelsen.

”Efter Alternativets indtræden på den politiske scene har vi fået en henvendelse med deres ønske om at gå i teknisk valgforbund med venstrefløjen i Rødovre. Det har vi takket ja til. Vi har i SF forventninger om at liste Å (Alternativet, red) vil trække i samme røde og grønne retning som os og styrke venstrefløjen og dermed velfærden og miljøet i Rødovre,” siger Søren Østergaard.

Ikke alternativt

Hos Alternativet har forperson og kandidat til kommunalvalget, Solveig Bentsen, en tro og et håb på, at partiet bliver repræsenteret i Kommunalbestyrelsen efter efterårets valg.

”Det er en fordel at gå i valgforbund med de to mest progressive partier i kommunalbestyrelsen, så ingen af de tre partiers stemmer går til spilde,” siger Solveig, der samtidig ser muligheder for et samarbejde om partiets nye politiske idé, som indeholder personlig frihed, social værdighed, og levende bæredygtige fællesskaber med en grøn omstilling. Til sidst oplyser Solveig Bentsen, at partiet vil pege på Erik Nielsen som borgmester.

