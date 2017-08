Sammenhold på dagsordenen

Det er ingen feriekoloni at være formand for en fodboldklub, men Kobbelsø, skiltet i baggrunden, har dannet rammen om mange gode fodboldoplevelser for Jan Krügermeier. Foto: Red.

90 ÅRS FØDSELSDAG Boldklubben Rødovre har været gennem en længere krise, men ser nu til at have fundet formen, hvor fællesskab og forsigtige ambitioner sætter dagsordenen de næste 10 år. 90-års fødselsdagen fejres på søndag fra klokken 10 med et ungdomsstævne, klokken 12 er der reception og klokken 13 er der showkamp.

Af Peter Fugl Jensen

Deres udsendte har en aftale hjemme hos Boldklubben Rødovres formand, Jan Krügermeier, i anledningen af klubbens 90 års fødselsdag. En rund dag, som kun er få klubber forundt.

Det viser naturligvis, det er en klub med masser af historie, som man kan læse på de næste sider i selskab med to ægte klubmænd, den 68-årige Flemming Sonne og den 75-årige Børge Madsen.

Men det er også en boldklub, som har været gruelig meget igennem de seneste år, både medlemsmæssigt og resultatmæssigt. Senest er dameafdelingen blevet lukket, så det tyder på, det er en 90-årig klub, hvor der venter flere udfordringer.

Klub, hold, spiller

Formanden Krügermeier tager, som altid, imod mig med et stort smil og åbent sind. Under interviewet på den overdækkede terrasse trommer regnen lystigt på taget.

“Jeg er virkelig ked af, vi ikke har noget damehold. Det er skidt for klubben,” siger formanden, som bliver bedt om at se på, hvad der er positivt i boldklubben lige nu.

“Vi har det godt i dag, hvor vi er ved at finde tilbage til de gamle dyder med sammenhold og fællesskab. Da jeg kom til, var holdene nærmest en klub i klubben og den enkelte spiller sig selv nærmest. I dag, synes jeg, vi er kommet meget tættere på fælleskabsfølelsen, hvor man hygger sig på tværs af holdene og alder. Derfor er vores motto også: Klub, hold, spiller.”

“Man skal sætte klubben over holdet og holdet over spilleren, altså sig selv,” siger formanden.

En social klub

Der er sket meget siden 75-års jubilæet for 15 år siden. Blandt andet blev Jan Krügermeier formand i 2009.

“Er der nogle, som har det svært, kan man altid få hjælp eller en sludder. Ingen skal, på grund af dårlige forudsætninger, forhindres i at spille fodbold.”

“Boldklubben Rødovre er en social klub, det er min barndomsklub, hvor jeg er vokset op med det gode sammenhold, hvor man tager et socialt ansvar. Det er også derfor, jeg blev formand, for jeg ville give noget tilbage, som jeg har fået i min ungdomstid.”

Det sportslige

En ting er hygge og fællesskab, men der er også plads til ambitioner.

“Det er vigtigt for klubben, vi rykker op i Københavnsserien. Det er der, vi hører hjemme, og hvad der er økonomi til, som det ser ud i øjeblikket,” siger Krügermeier og bliver bedt om at spå fremtiden.

“Om 10 år, når vi holder 100 års jubilæum, har vi fordoblet vores medlemstal og 1. herresenior spiller som et etableret hold i KS.”

Gode forhold

Han vil dog hellere tale om i dag.

“Lige nu og her glæder vi os over, vi har fået en kunststofbane, som er prikken over i’et til Danmarks hyggeligste idrætsanlæg. Det tegner også til, vi får nye omklædningsrum i 2019. Det er tiltrængt, men ellers har vi gode forhold. Derfor er jeg er en glad formand, for klubben står styrket til fremtiden,” slår formanden fast.

“En af vores styrker er, at alle vores trænere er

licens-trænere og de er alle lønnet, men vigtigst af alt, så kan de producere dygtige fodboldspillere. Det er vi selvfølgelig også stolte af, og i fremtiden vil vi styrke ungdommen endnu mere.

En stor dag, men…

På søndag er en stor dag, hvor de 90 år fejres med et ungdomsstævne, reception og showkamp mellem FCKs danske oldboys mestre og et blandet hold fra Boldklubben Rødovre.

“Jeg glæder mig til dagen, hvor jeg håber mange vil møde op, nyde en pølse fra grillen og en øl. Jeg ser frem til at møde en masse af de tidligere og nuværende medlemmer. Desuden håber jeg at se flere fra andre klubber. Men det er jo først om 10 år, det er virkelig stort,” slutter han.

Formænd

1927 – 1930Troels Jacobsen

1930 – 1935 Anker Hansen

1935 – 1941 Niels Johansen

1941 – 1950 Erling Kisbye Christensen

1950 – 1960 Axel Hansen

1961 – 1973 Børge Niehues

1973 – 1977 Jan Nielsen

1977 – 1979 Per Kibsgaard

1980 – 1985 Kjeld Frederiksen

1985 – 1995 Günthe Sørensen

1995 – 2002 Leif Jensen/Iver Rasmussen

2002 – 2009 Rene Kaltoft

2010 – 2011 Kenneth Skytte

2011 – Jan Krügermeier

1. herreseniors placering

1952 Mellemrækken

1953 – 1957 Københavnsserien

1958 – 1959 3. division

1960 – 2. division

1961 – 1963 3. division

1964 – 1965 4. division

1965 – 1966 Københavnsserien

1966 – 1967 Danmarksserien

1967 – 1968 3. division

1968 – 1975 Danmarksserien

1976 – 1977 3. division

1978 – 1981 Danmarksserien

1982 – 1983 3. division

1983 – 1986 Danmarksserien

1987 – 1989 Københavnsserien

1990 – 1991 Serie 1

1991 – 1995 Københavnsserien

1996 – 1997 Danmarksserien

1997 – 2001 Københavnsserien

2002 – 2003 Serie 1

2003 – 2006 Københavnsserien

2007 – 2014 Serie 1

2014 – 2015 Københavnsserien

2015 – 2017 Serie 1

1. senior herretrænere gennem tiderne

1956- 1957 Arnold Olsen / Parly Jensen

1958 Arnold Olsen

1959 Halvor Larsen

1960 ?

1961 Frans Petersen

– Arnold Olsen/Parly Jensen

– Bent Østerholdt

– Henning Jensen

– Bent Østerholdt

– Christian Jensen

– Parly Jensen/Børge Madsen/Per Kibsgaard

– Parly Jensen/Børge Madsen/Per Kibsgaard

– Poul Petersen – Poul Petersen/Kurt Christensen

– Svend Kragh

– Günthe Sørensen

– Finn Hartmann

– Willy Schøne

– Egon Warny/Günthe Sørensen

– Harald Gronemann

– Günthe Sørensen

– Torsten Andersen

– Sten B Hansen

– Jan Hansen

– Michael Christensen

– Jan” Dunte” Hansen

– Janus Gudlaugsson

– Mogens Johansen

– Claus Vanborg

– Martin Persson –

2011 – 2013 Bo Fosgaard

2013 – 2014 Kim Olsson

2014 – 2015 Allan Morell

2016 – Jon Broe

Modtager af Idrætslederprisen i Rødovre

1925 Erhard Jørgensen

1969 Erling Kisbye

1972 Christian Jørgensen

1974 Poul Holmquist

1990 Bent Christensen

2005 Jørgen Nissen

2014 Bo Fosgaard

