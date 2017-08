Det startede i 1927

Det blev endestationen i 1954 foran tusindvis af tilskuere i Parken, da Frem vandt med 2-4. På baglinen ses Per Kibsgaars, mens målmand Alex Klausen 'napper' bolden. Foto: Billedet er udlånt af Børge Madsen

90 års fødselsdag Boldklubben Rødovre fyldte 90 år den 27. juli. Fødselsdagen fejres på søndag, når boldklubben inviterer til ungdomsstævne, reception og showkamp.

Af Peter Fugl Jensen

Boldklubben Rødovres 90 års fødselsdag fejres på søndag med masser af fodbold, pølser på grillen og diverse kølige væsker til at skylle 90 års historie ned.

Her i avisen har vi kogt 90 år ned til de næste fire sider, hvilket to koryfæer i klubben har været behjælpelige med, nemlig Flemming Sonne og Børge Madsen, der på eminent vis kan huske tilbage til 50’erne og frem til 80’erne, som var det i går.

Det startede i juli måned i 1927, hvor ni unge gutter mødtes på Skærbækvej 9, hvor de stiftede Rødovre Idræts Club. I starten blev der spillet på Tostedgårds baner, som lå tæt på Damhustorvet. I starten blev der spillet under SBU, hvilket gav en stram økonomi på grund af de lange rejser. Et af Boldklubbens tidlige hold, som er fra sidst i 20’erne. Dengang hed boldklubben Rødovre Idræts Club.

Sådan forblev det frem til 1941, hvor de to seniorhold samt fire ungdomshold kom ind under KBU, og kort tid efter skiftede grønsværen ved Roskildevej ud med de nye baner på Elstedvej. RIC startede i laveste række, så der var oprykningsfest flere år i træk.

Næste store epoke i klubbens historie var i 1947. Dengang fusionerede man med Orients boldafdeling, og så skiftede man navn til Boldklubben Rødovre.

Den gyldne tid

50’erne er Boldklubben Rødovres storhedstid med mange dygtige fodboldspillere. Navne som går igen i de historiske skriv og senere i klubbladet ’Boldøjet’, der blev stiftet i 1961, er brødrene Daae (Niels, Folmer, Mogens og Ole), som har været dygtige fodboldspillere og aktive ledere gennem årtier.

Trøjerne i spilledragten var rød-hvide lodrette striber, men de blev erstattet i 1957 af de såkaldte ’Arsenal-trøjer’. I dag spilles der stadig i rød-hvide bluser, sorte bukser og røde strømper.

BK Rødovres stærke hold fra 50’erne.

Ole Daae kom på ynglingelandsholdet, mens Preben Jørgensen (Gogge), Henry Nielsen, Sven Erik Understrup, Børge Madsen og Øivind Thunestved var på KBUs udvalgte hold. De var også basen på det stærke mandskab, som i 1958 rykkede op i 3. division for første gang i klubbens historie.

Året efter blev 3. division suverænt vundet, og Boldklubben spillede i

2. division (som var landets næstbedste række) i 1960, hvor de sluttede sidst.

”Vi var faktisk ikke så dårlige, men havde alt mulig uheld imod os. Blandt andet vandt nogle af de andre hold i bunden af rækken lige pludselig over nogle af deres naboklubber, som ikke havde noget at spille for, så vi røg ud med mindst mulig margin på målscoreren,” mindes Børge Madsen.

Også flotte milepæle i 60’erne

60’erne skulle også vise sig at byde ind med flere store epoker.



Det første damehold fra 1960. Det blev hentet til fra håndboldklubben.

Først og fremmest startede dameafdelingen i 1960.

”Ja, vi hentede hele holdet fra håndboldklubben og så havde vi en dameafdeling,” husker Børge Madsen.

For første gang nogensinde vandt Boldkubben KBUs pokalturnering.

Trænerne er samlet til fællesfoto. “Det var dengang vi alle hjalp hinanden og hyggede os på kryds og tværs af holdene,” siger Børge Madsen.

Det var i 1961 og klubbens 1. drenge besejrede Hvidovre med 2-0.

”Det var en milepæl i klubbens historie, da de vandt. Ole Sørensen alias Slagter Ole scorede begge mål,” erindrer Flemming Sonne. Han fortsætter, mens Børge peger på målmanden.

”Det er Leif Blom,” siger Flemming. Han spiller stadig i klubben på vores +60 hold. Vi har også et +65 hold og +75 hold, hvor vores ældste spiller er 83 år.

Dengang var kontingentet i øvrigt 60 kroner om året.

I 1963 rykkede Rødovre ud af 3. division, men det gik alligevel godt i Boldklubben, for de kunne brøste sig af KBUs største ungdomsafdeling med 22 hold – ligesom Brønshøj. 1. senior har det dog svært, og rykker ned i Københavnsserien i 1964, dog kun for et år, så var BR tilbage i Danmarksserien.

I 1966 er Rødovre tilbage i 3. division, men det varer kun en sæson.



1964 – Rødovre er stadig med i divisionerne.

70’erne med ny stærk årgang

Det nye årti bliver indledt med en triumf i dameafdelingen, da de bliver Sjællandsmestre, og for anden gang i klubbens historie vindes KBUs pokalturnering. Denne gang var det klubbens juniorer og på holdet var blandt andet Bo Fosgaard, mens træneren var Günthe Sørensen. Den stærke årgang vinder pokalturneringen igen i 1973, og igen blev Hvidovre besejret og igen med 2-0.

I 1975 rykker 1. senior atter op i 3. division, hvor de spiller i to sæsoner, blandt andet med flere unge spillere fra den stærke årgang.

I 1971 afholder BR klubbens første loppemarked, som senere skal blive grobunden for Boldklubbens Venner, der arrangerede flere events som banko, og derfor blev en stærk økonomisk medspiller for fodboldklubben i flere årtier efter.

Holdet fra 1979, der spillede i Danmarksserien.

Det var også i 1971, at rødovrespilleren Solveig Hansen (senere Sørensen) var med damelandsholdet til VM i Mexico, hvor Danmarks damer vandt VM. Siden skulle der gå seks år, inden Rødovre igen havde en kvindelig landsholdsspiller, men så blev rødovrespillerne ellers udtaget på samlebånd de efterfølgende 15 år.

Ellers var 70’erne begyndelsen på rejser. Dameholdet og 1. ynglinge var i Berlin, og i 1977 deltager BR for første gang i Norway Cup.

Årtiet slutter med, at Boldklubben for første gang tilmelder et veteranhold.

80’erne var damernes årti

Rejserne fortsætter, og ynglingene får i 1980 besøg fra Randolph, USA, som de er på genvisit hos i 1981.

Damerne er rykket op i landets stærkeste række, 1. division og i 1981 får de DM-bronze, som de gentager i 1982. I 1983 bliver de pokalvindere. En storhedstid for Boldklubben Rødovres damer er i fuld gang.

I 1985 vinder damerne KBUs pokalturnering for femte gange i træk, og får derfor pokalen til ejendom.

I 1988 tager borgmester Per Møller det første spadestik til klubhus, som ligger i ’svinget’ ud til Stadion. Boldklubben Rødovres Venner donerede 1 million kroner til byggeriet.

Årtiet slutter skidt for herrerne, der rykker ned i serie 1 for første gang siden 1950.

Den nyere tid

I 1990 blev det en hurtig tilbagevenden, for herrerne til KS, hvor de spillede hele årtiet bortset fra 1996, hvor de var et enkelt år i Danmarksserien.

Her i det nye årtusinde har BK Rødovre mest ligget i serie 1, selvom det er blevet til enkelte sæsoner i Københavnsserien – senest i 2014.

”Vi hører til i Københavnsserien, og det er vores ambition, vi skal rykke op så hurtigt som muligt,” siger formand Jan Krügermeier.

I 2000 triumferede Boldklubben Rødovre, da deres lilleputter vandt ‘The Treple’, som var Københavnsmesterskabet, Danmarksmesterskabet samt Pokalmesterskabet – efter finalesejr i Parken

Ellers har det længe haltet på flere fronter, som de selv siger i Boldklubben.

“Det var en stor fejl, da man flyttede gammelmands-afdelingen ned på Tinderhøj Skole. Vi kom for langt væk fra klubben, og derfor mistede man oplagte ledere. På vores hold anede vi ikke engang, hvornår førsteholdet spillede.”

“I dag ser det ud til, at tingene har ændret sig. Fællesskabet vokser, ungdomsafdelingen vokser og vi har fået bedre rammer og dygtige ledere. Jeg tror og håber, Boldklubben går en ny og bedre tid i møde,” siger Flemming Sonne.

I dag er Jon Broe træner. Han viser vejen mod Københavnsserien.

