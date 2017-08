Det er gode minder

Boldklubbens 1. drenge anno 1961, som var det første hold til at vinde KBUs pokalfinale. Foto: Udlånt af Børge Madsen

90 års fødselsdag Den 66-årige Flemming Sonne og den 75-årige Børge Madsen er mere eller mindre vokset op i Boldklubben Rødovre. Vi har givet dem begge fire spørgsmål.

Af Peter Fugl Jensen

Det emmer af historie og nostalgi, men også af klare meldinger om en fødselsdagsklub i forandring, da avisen møder to aktive spillere Boldklubben, Flemming Sonne og Børge Madsen, der til sammen har spillet mere end 1500 kampe i rødovretrøjen. Sonne har faktisk rundet 1000 kampe.

Hvad er det første, I tænker på, når jeg siger Boldklubben Rødovre?

Flemming Sonne: ”Det er min barndom, som var fantastisk godt. Min største frustration var, at man skulle være 10 år, før man kunne blive medlem, fordi der ikke var plads. Sådan var det bare. Jeg fik så lov til at spille med før tid, da jeg var ni år og bare det at være med var dejligt.”

Børge Madsen: ”Der var så helvedes langt til træning, for jeg boede i Hvidovre. Men området omkring Elstedvej var et smukt sted, førsteholdet var mine helte, så jeg var tiltrukket af Boldklubben og den røde barak, som dengang var omklædningsrummene. Den var i øvrigt fuldstændig magen til CK Fix klubhus på Jyllingevej.

Hvad betyder BK Rødovre for jer?

Flemming Sonne: ”Boldklubben er synonym med min fritid. Ud over gode minder, så betyder det en masse gode kammerater.”

Børge Madsen: ”Klubben fulgte min udvikling fra jeg var knægt, og i dag ligger boldklubben i mit hjerte, for jeg har været der hele i mit liv.”

Hvad består BK Rødovres sjæl af?

Flemming Sonne: ”Åh, den er svær. Men fællesskab, sjælen er fællesskab. Uanset om man spillede på 4. drenge eller på 1. senior, så kendte man hinanden og var fælles om boldklubben. I dag ved jeg det faktisk ikke for klubben er splittet på et par anlæg, og vi ældre er mest på Tinderhøj Skole. Men jeg respekterer vores formand, Jan Krügermeier, fordi han forsøger at samle klubben igen, og det er svært i dag.”

Børge Madsen: Den har forandret sig fra 50’erne, hvor klubben var i ét. Alle kendte hinanden, og det var en social klub.

Kan i give læserne et godt minde?

Flemming Sonne: ”Da jeg var barn, måtte vi ikke benytte banerne udenfor åbningstid. Så kom Tjep Carl og Preben Gokke og smed os væk, for de passede virkelig på de baner. Sådan var det dengang, men det ændrede sig meget, da banerne gik over i kommunal regi. Det var en kæmpe omvæltning, desværre i negativ betydning,” siger Sonne, som lige må hive et godt minde mere ud af ærmet:

”Det var stort, da vi fik sat måltavlen op. Det var en stor tavle af træ, med store tal ligeledes af træ, og det var kæmpe stort, når man fik lov til at være tavledreng.”

Børge Madsen: ”Det var en milepæl i boldklubbens historie, da 1. drenge vandt KBUs pokalturnering med en 2-0 sejr over Hvidovre. På holdet var målmand Leif Blom, som stadig spiller i Rødovre i rækken mænd +60.”

”Jeg kan heller ikke holde mig til et minde. Formand Axel Hanen var, for mig, en fantastisk person gennem et årti. Han var dynamoen og samlede klubben.”

I dag har Boldklubben hold op til +75 og den ældste aktive er 83 år.

