Total CK Fix dominans op til DM

CK Fix rytterne fyldte godt på podiet i Ringsted. Foto: Privat

cykelløb I hvert fald i U17 rækken, da de i weekenden var suveræne på de sjællandske landeveje arrangeret af DCR Ballerup og naboerne fra Hvidovre. U15 rytteren Gustav Wang var også på podiet begge dage. I weekenden venter DM.

Af Peter Fugl Jensen

Lørdag var DCR Ballerup arrangørerne og i U17 rækken stod 35 ryttere klar til start, og ganske fascinerende var de 15 fra CK Fix Rødovre. Ligeså fascinerede var rytterne på landevejene, for rødovredrengene var alt dominerede i løbet.

De fire hurtigste var fra CK Fix, nemlig Kasper Andersen, Thorolf Rønhede, Marckus Njor og Emil Schandorff Iwersen. På de ni efterfølgende pladser var de seks besat af rødovreryttere.

Kasper Andersen var en 1:43:00 om at køre løbets 72 kilometer med en gennemsnitshastighed på 41,9 km/t. Han havde to sekunder ned til Rønhede, som havde yderligere ni sekunder ned til Njor og Schandorff.

Hos U15 blev der kørt 36 kilometer, og igen var det med CK Fix’ere på podiet. Hele 21 ryttere kom samlet til mål, og i spurten var Gustav Wang tredjehurtigst, mens Felix Fog Holst Larsen blev nummer 9.

U17 nappede top 5

Søndag var der Nybolig Løb arrangeret af Hvidovre Cykel Klub. Igen var CK Fix total dominerende i U17 række, da de indtog de fem første pladser.

CK Fix deltog med 11 ryttere i det 31 rytter store felt, og deltog dermed med mere end 1/3-del af feltet. Denne gang var Sebastian Andreasson hurtigst foran Joshua Gudnitz, Benjamin Hertz, Thorolf Rønhede og Tobias Lund Andreasen. At det er fire nye ryttere i top 5, sammenlignet med lørdagens løb, beviser CK Fix enorme bredde i U17 rækken.

”Jeg er squ stolt over at være træner for den flok drenge,” skrev træner Jørgen Hertz på Facebook.

Er der noget, der er svært, som træner, når truppen er så stærk?

”Det kan være en udfordring, at der er så mange ryttere fra den samme klub til start. Man har jo en uskreven regel om i cykelsporten, at man ikke jagter sin holdkammerat, hvis man er i udbrud. Det gør, at man nærmest konkurrere om at komme først i udbrud. Så denne regel må vi se bort fra, ellers kan løbet være slut for de øvrige efter fem kilometer. Man må tænke på, det stadig er drenge, som alle gerne vil vinde,” siger Jørgen Hertz. Han fortsætter:

”Det så vi også i Hvidovre i søndags, for Benjamin og Thorolf lå alene i udbrud, og blev hentet af to klubkammerater, Joshua og Sebastian, som havde bedre ben til sidst, fordi de ikke havde siddet så længe i udbrud.”

Hos U15 kom tre ryttere alene til mål, og i den spændende afslutning blev Gustav Wang nummer to.

DM i næste weekend

Der er enkeltstart lørdag og samlet start søndag.

“Når det gælder den 15 kilometer lange enkeltstart er der nogle specialister fra andre klubber, så der er vi ikke favoritter.”

“Når det gælder den samlede start på søndag, kan det sagtens være, at en CK Fix rytter ender på podiet. Vi har jo flere, som er stærke nok til at kunne stå øverst på podiet, hvis alt flasker sig,” siger Jørgen Hertz.

DM køres med start og mål i Ringsted.



Efter U17 løbet i Hvidovre var podiet nærmest klædt i rød-hvid-sort.

kommentarer