Kort om den lokale sport

Både Avartas 2. senior i serie 1 og B77 tabte sæsonpremieren i weekenden. Foto: Brian Poulsen/arkiv

kort om sport Seriebolden ruller igen, og det har været en forfærdelig start for kommunens seriehold. Kun et hold vandt, og så præger RSIK det U18-ishockeylandshold, der er fløjet til Frankrig for spille to testkampe.

Af Peter Fugl Jensen