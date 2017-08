Skruer op for folkefesten

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen den 9. september, når den danske sanger og sangskriver Rasmus Walter giver gratis koncert på rådhuspladsen som afslutning på Rødovredagen 2017. Foto: arkiv

Rødovredagen Til september inviterer Rødovre Kommune igen til lokal folkefest på Rådhuspladsen. ’Rødovredagen’ bliver markant større end sidste år med deltagelse af foreningslivet og med musiker Rasmus Walter som det store musikalske trækplaster.

Af Christian Valsted

Forberedelserne til september måneds store kulturelle satsning er i fuld gang på rådhuset, hvor kommunens medarbejdere er i gang med planlægningen af ’Rødoverdagen’, der om godt to uger skal samle hele byen. Det er allerede besluttet, at ’Rødovredagen’ skal

der skal være en fast tilbagevendende tradition og efterårets festdag bliver på alle leder og kanter større end sidste år.

Sidste år var dagen et formiddagsarrangement med debatter og work-shops, mens der i år er tale om en heldagsbegivenhed med en langt større pallette af aktiviteter.

”I år bliver ’Rødovredagen’ igen med debatter og med workshops, men vi krydrer dagen med en masse andre ting. Det bliver alt lige fra teaterindslag og musik på scenen. Det kommer til at summe af liv,” lyder det forventningsfuldt fra kulturkonsulent Trine Lerche Frøslev.

Den lokale folkefest varer i år fra klokken 14 til 23 den 9. september på rådhuspladsen og bliver rundet af med en gratis koncert med charmøren Rasmus Walter.

Flere sceneskift

I år er der tilmed stor opbakning til dagen fra byens sportsklubber og sociale foreninger, der vil være i fokus fra klokken 14 til 17. Herefter fore-

tages der et sceneskift midt på rådhuspladsen, når der dækkes op til havefest og fælles-

spisning.

”Vi forsøger at vende vrangen ud på Rødovre ud fra et ønske om, vi har

en speciel dag, hvor man styrker og hylder lokalsamfundet,” siger Trine Lerche Frøslev om fællesspisninger, hvor alle selv kan medbringe deres egen mad eller købe fra rullende køkkener eller såkaldte ’foodtrucks’.

Der kommer endnu et skifte på rådhuspladsen. Resten af aftenen vil være

indhyllet i musikalske toner og det forventes, at Rasmus Walter går på scenen klokken 20. Bagefter vil en DJ spiller dansevenligt musik frem til klokken 23.

”Programmet er ved at være endeligt. Vi mener selv, vi har sammensat en dag, der bakker op om oplevelsen af, at Rødovre er et godt sted at bo,” siger Trine Lerche Frøslev.

