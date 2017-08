Per laver rapmusik for voksne

Per Daa har ingen aktuelle planen om, at musikken skal blive en levevej. For den 34-årige musiker er det at sætte rim og rytmer sammen først og fremmest en passion, der giver ham ro i kroppen. ”Det er helt meditativt for mig at lave musik,” siger han. Foto: Red.

musik i blodet Han er uddannet vinkyper, arbejder i finansverdenen, men efter fyraften får piben en anden lyd. Bogstavelig talt. Per Daa skriver og udgiver rapmusik på dansk.

Af Christian Valsted

I et ombygget værelse i hjemmet på Jyllingevej har Per Daa, med kunstnernavnet PD, indrettet sit eget lille lydstudie, hvor han driver sit eget pladeselskab proVERBUM.

”Det var så kreativ, jeg kunne være i tidernes morgen, da jeg skulle finde på et navn,” siger Per med henvisning til hans kunstneriske alias PD.

Lydstudiet er indrettet som lydstudier er flest. Med alskens elektroniske udstyr og musik fra gulv til loft.

”Man kan vel godt kalde det en form for fristed. Det er i hvert fald her, jeg slapper af,” siger den 34-årige rapper og smiler.

Musikken har strømmet i årene siden ungdomsårene i Holstebro. I 1998 vandt en af bysbørnene Danmarksmesterskabet i rapmusik og herefter fik musikgenren for alvor luft under vingerne i det vestjyske.

”Hiphoppen og rappen var stor dengang og som 16-årig blev jeg selv fanget, og har dyrket den lige siden,” siger Per Daa, der først begyndte at skrive sine egne sange, og senere har kastet sig over produktionen af musikken.

”Det at lave musik og udgive er sjovt, men også en spændende proces. Det lyder måske klichéagtigt, men det er helt meditativt for mig at lave musik. Jeg får lov til at dykke fuldstændig ind i mig selv og arbejde med noget, der ikke er planlagt. Jeg arbejder i finansieringsbranchen, hvor alting er meget striks, styret, reguleret, konkrolleret og hvor der ikke er spillerum til at være kreativ,” siger Per, inden han tilføjer:

”Jeg kan godt lide at skabe noget fra bunden, og hele processen fra ingenting til alting har altid fascineret mig,” siger han.

Oplevelser frem for penge

Det har aldrig været meningen, at det lille pladeselskab skulle være en fast indtægtskilde. Per Daa ser det som en hobbyforretning med muligheder.

”Jeg gør det først og fremmest, fordi jeg synes, det er sjovt. Det er oplevelserne vi går efter, og når jeg tjener penge, bliver de spyttet tilbage i vores projekter,” siger Per Daa om pladestudiet, hvor han har to kunstnere i folden. ’FLIPPFLOW’ og ’LAUD’, der begge laver undergrundsrap.

”’FLIPPFLOW’ rapper på dansk og ’LAUD’ på engelsk. Per Daa har også selv udgivet en plade og fælles for de tre rappere er, at de dyrker den gamle rapmusik.

”Rap der hverken handler om hårde stoffer, villige damer og vilde byture, hvor sprutten flyder.

”Vores er måske mere rap for voksne. Vi rapper om nogle andre ting. ’FLIPFLOW’ går på universitetet og går meget op i sproget, så han skriver tekster, hvor der er mange ordspil. Det er sproget, der skal drive teksterne, så det er hans kunstneriske udgangspunkt,” siger Per, der på sit eget album ’for 10 nr. blandede bolcher’ netop hylder rappen som udtryks- og kunstform.

Det er 10 numre med hver deres inspirationskilde med alt lige fra heavy-

metal til country og disko.

”Det er for at bevise, at rap sagtens kan være kunstnerisk og bruges i alle genre. Det var i hvert fald målet med pladen, da jeg lavede den. Når man siger rapmusik, tror alle, man partou ryger en masse fed (hash, red.) og dyrker en masse idealer. Jeg bruger rapmusik i forbindelse med alle mulige andre ting,” siger den lokale musiker og producer Per Daa.

