Håndværk på det store lærred

Den unge rødovreinstruktør Nils Holst-Jensens afgangsfilm 'Lille danser' er udtaget til Oscar-kvalificerende filmfestival. Foto: Bjørn Bertheussen

Den nyuddannede filminstruktør Nils Holst-Jensen er ikke i tvivl; Filmmediet er den ultimative formidlingsplatform, når de store følelser skal fortælles. Den unge instruktørs afgangsfilm vises til Odense Internationale Film Festival, og hvis anmelderne er lige så begejstrede som undertegnede, kan det ende med en Oscar-nominering.

Af Christian Valsted

Oscar-statuetter fra Hollywood og gyldne palmer i Cannes. Nils Holst-Jensen er ikke bange for at sætte ord på sine drømme, og i næste unge kan den unge rødovreinstruktør komme tættere på drømmene, når hans afgangsfilm fra filmskolen bliver vist på den anerkendte kortfilmsfestival Odense Internationale Film Festival.

Vestvolden som kulisse

Nils Holst-Jensen er 29 år og opvokset i Rødovre. Han drømmer om at gøre sin interesse og passion til sin levevej, og det at lave film har han eksperimenteret med stort set hele livet.

Som 10-årig erhvervede han sig et videokamera, og sammen med klassekammeraterne fra Islev Skole blev der i folkeskoletiden produceret uhæmmede mængder af kortfilm.

”Filmen ’Saving Private Ryan’ var lige kommet ud, så der blevet lavet mange krigsfilm på Vestvolden. Min yndlingsfilm var dengang ’Jurassic Park’, men den var lidt svær at lave, så det var primært krigsfilm,” husker Nils, der sjældent lagde kameraet fra sig.

På værelset på Madumvej producerede han småfilm med legoklodser som kulisse og på ’Station Next’ i filmbyen i Avedøre fik han senere mulighed for at producere film i realistiske produktionsomgivelser.

”Jeg har aldrig været god til fodbold, men jeg var så heldig at gå i en klasse, hvor der også var andre der synes der var sjovt at lave film. ’Station Next’ var guld for sådan nogle som os og sammen med en ven brugte jeg mange weekender på at lave film,” fortæller Nils, der efter fire år på Den Danske Filmskole nu kan kalde sig filminstruktør.

”Som barn prøvede jeg mig frem. Det gør jeg stadig, men nu har jeg lært at afstemme virkemidlerne,” siger instruktøren, der har mange projekter i støbeskeen, og i første omgang håber, at afgangsfilmen fra filmskolen, ’Lille Danser’, bliver vel modtaget på Odense Internationale Film Festival, der løbet af stablen fra den 28. august til 3. september.

Vejen til en Oscar

Nils’ film bliver vist på en kortfilmsfestival, der siden 2013 har været anerkendt som Danmarks første Oscar-kvalificerende filmfestival.

”Der kommer mennesker fra hele Verden til festivalen, så det er et godt sted at blive set,” siger Nils, der både har fået ris og ros for sit afgangsprojekt. Venner og familie roser værket, mens de medstuderende har haft de mere kritiske briller på.

”Jeg er stolt af filmen og tilfreds med det færdige resultat, men når det så er sagt, er det svært at se sin egen film. Andre bliver opslugt af fortællingen, men når jeg ser den, tænker jeg på alle de ting jeg har kæmpet med i klipperummet, og alle de ting der kunne være gjort anderledes. Om jeg vil for meget, om handlingen skrider ordentligt frem. Jeg får altid lyst til at rette i den, men det er nok meget normalt,” siger Nils, der i afgangsfilmen eksperimenterer og har afprøvet ting, som der ikke ses så ofte i en kortfilm.

Det store kostumedrama

Afgangsfilmen ’Lille danser’ er en 30 minutter lang periodefilm om moralske problemstillinger: Et moderne ungdomsdrama iført kostumedramaets gevandter. Filmen er en Lolita-inspireret historie sat omkring år 1900 på en fiktiv balletkostskole for piger. I deres balletskørter ligner pigerne dydige dukker, men inde bagved lever puberteten, jalousien, venskaberne og seksualiteten. Filmen er et smukt drama og en rolig thriller om de drifter, der får mennesker til at gøre ting, de ikke skulle have gjort.

”Det er uhipt at lave periodefilm, og der er ikke mange der kaster sig ud i det store kostumedrama, men jeg synes det kunne være interessant at lave en ungdomsfilm om jalousi og kærlighed og placere den i en ’forkert’ tidsalder,” siger Nils om filmen, der i alt har kostet 350.000 kroner at producere.

”Mange omkring produktionen arbejder gratis, og samtidig er mange skuespillere flinke til at hjælpe afgangselever med deres projekter, så de arbejder til en væsentlig lavere løn. Slagelse Kommune har betalt for lejen af godset, hvor filmen bliver optaget og filmskolen har stillet udstyr gratis til rådighed. Ellers ville det ikke være muligt at producere sådan en film,” siger Nils, der til at starte med fandt det angstprovokerende at give instrukser til etablerede skuespillere som Bjarne Henriksen, Peter Plaugborg og Solbjørg Højfeldt.

”Det var grænseoverskridende i starten, men en ting man vender sig til. De er gode skuespillere, og jeg skal ikke lære dem at spille. Min opgave er at få dem til at spille rollerne, som jeg ønsker,” fortæller Nils om arbejdet med den dunkle afgangsfilm om balletskolen, der handler om den 13-årige pige Martha, der ser sin medstuderende styrte i døden fra en balkon. Tilsyneladende er Martha blot et uskyldigt vidne, men i løbet af de følgende dage viser det sig, at hun ved mere, end hun fortæller betjent Winckler, der spilles af Bjarne Henriksen.

”Det er en film i det dunkle univers, der handler om mennesker og deres mørke sider. Jeg synes selv, at jeg har et talent for at fortælle i billeder, og har arbejdet meget med at videregive en stemning der med lyssætning og den rigtige musik kan vise de store følelser,” siger Nils.

Hårdt arbejde

Om det bliver til en Oscar-udtagelse i Odense må tiden vise. Uanset hvad skal den nyudklækkede filminstruktør forsøge at få foden inden for en i branche, hvor man aldrig ved, hvad næste projekt indebærer eller hvor næste måneds løn kommer fra. Med afgangsbeviset fra Den Danske Filmskole skal han nu stå på egne ben i den virkelige Verden.

”Ens film skal have succes før man kan fortsætte, og andre vil hyre en. Så der skal arbejdes hård,” fortæller Nils ærligt.

Han ved, at der skal kæmpes og arbejdes stenhårdt for at gøre idéer til virkelighed, og derfor har han i første omgang lejet et kontor sammen med en kammerat. Her skal der skrives på projekter, der forhåbentlig er så gode, at kunderne vender tomlen den rigtige vej.

”Det kræver hårdt arbejde at komme i gennem med sine projekter og derfor er årene efter filmskolen vigtige. Jeg har ingen børn og kan derfor lægge de arbejdstimer som det kræver,” siger Nils Holst Jensen om de opgave der venter.

Nils Holst Jensens afgangsfilm ’Lille danser’ kan lejes via blockbuster.dk

