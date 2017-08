Far og søn på tur!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Brian Poulsen/arkiv

chrumme Når jeg engang i mellem er ude for at underholde med komik og spas, bliver jeg ofte spurgt, om der er en grænse for, hvad man kan lave sjov med. Det er der i princippet ikke.

Af Chrummer

Men jeg indrømmer, at den der joke med, hvorfor ingen leger skjul med svenskerne? – fordi der er ingen, som gider finde dem. Den er ikke så god stil, U-båds sagen taget i betragtning.

Forleden kørte min søn og jeg bag en rustvogn et godt stykke tid. Og der talte vi om, man kunne lave jokes om rustvogne. Det udløste følgende kommentarer:

“Hvis en rustvogn kører råddent. Er der så tale om dødskørsel?”

“(der sad et klistermærke på kisten…) De har glemt at pille prismærkatet af.”

“Ville det være malplaceret på en rustvogn at have en svingende Hawaii-pige i forruden?”

“Eller et klistermærke i bagruden ‘Børn ombord’.”

“Ville de være usmageligt med en streamer på kofangerne: Endnu en tilfreds kunde fra Rødovre Begravelsesforretning.” eller “Blomster sælges – kun buketter,”

eller ”Vi henter og bringer.” “Er det et paradoks at se en rustvogn med Denitrol klistermærke?”

“Når rustvognen er udrangeret, bliver den så solgt til ‘lej et lig.”

“ER købe nummerpladen ‘Dr. Død’ taget?”

“Har en bedemand en reklamationsafdeling?”

“Er brædderne høvlet og malet på indersiden?”

Nå, men så drejede rustvognen af og legen gik i stå.

Men så kom der en lastbil forbi, fra firmaet Langstrup Æg. Der stod på lastbilen: Manden med ægløsningen!

Ja, så gik der en ny leg i gang.

kommentarer